Superbateria e estiloso: as primeiras impressões do Huawei Watch GT 6 Pro

Lançada no mercado global na última sexta-feira (19), a nova linha de smartwatches da Huawei aposta no poder da bateria para se destacar entre seus concorrentes. Segundo a empresa, os relógios podem suportar até 21 de uso com uma única carga.

O Guia de Compras UOL teve acesso antecipado ao modelo de ponta da linha, o Huawei Watch GT 6 Pro, e traz a seguir as primeiras impressões após uma semana utilizando o relógio inteligente, que deve chegar ao Brasil no dia 1º de outurbro por R$ 2499.

O que gostamos

Smartwatch que se parece com um relógio tradicional premium. Um diferencial nos smartwatches da Huawei é a elegância, e com o GT 6 Pro não é diferente. A caixa tem formato octogonal é feita com liga de titânio, que é um material bem resistente a impactos.

O modelo cedido para teste tem pulseira emborrachada na cor marrom e acabamento em tecido compósito, que combina bem com diferentes looks, do formal ao casual.

Huawei Watch GT 6 Pro Imagem: Afonso Ferreira

Variedade de práticas esportivas. São mais de cem opções de atividades, desde corridas, exercícios de academia, futebol, natação, yoga, Pilates e até golfe —uma novidade da geração anterior e que foi aprimorada.

Durante a prática da atividade física o relógio traz diversos dados, como a frequência cardíaca, gasto calórico, distância percorrida e outros dados mais específicos, como a distância do passo em uma corrida, elevação do terreno e pressão atmosférica.

São dados bem completos e com bom grau de precisão, que vão ajudar quem queira começar a praticar exercícios físicos ou melhorar seu desempenho.

Monitoramento do humor. Como falado anteriormente, o GT 6 Pro é bastante preciso na coleta de sinais vitais e também no monitoramento da qualidade do sono. Com todos os dados coletados do pulso, o relógio fornece diagnósticos sobre o humor do usuário, dividindo em agradável, desagradável e neutro.

É claro que um diagnóstico da saúde mental vai muito além da coleta desses dados, mas o relógio pode ser uma ferramenta interessante para quem busca ajuda profissional ao mostrar padrões de estresse que o usuário pode não ter se dado conta.

Bateria potente. Em uma semana de uso moderado, o dispositivo consumiu pouco mais de um quarto da bateria, o que achei bastante promissor —ainda precisamos de mais tempo de teste para saber se bate os 21 dias prometidos pela marca.

O que eu chamo de uso moderado é: deixar notificações de mensagens do WhatsApp ativas o tempo todo, 3 horas de prática de exercício na semana, detecção automática de exercícios, medições de frequência cardíaca e oxigenação do sangue sempre ativas e monitoramento do sono todas as noites.

Pontos de atenção

Só um tamanho. O GT 6 Pro está disponível apenas em uma opção de tamanho, com caixa de 46 mm. Isso faz dele um relógio grande, que pode parecer um pouco exagerado para quem tem pulso mais fino, especialmente mulheres. A geração anterior, o GT 5 Pro, tinha uma versão de 42 mm.

NFC não funciona. O relógio até tem o hardware para fazer pagamento por aproximação, mas a função não está liberada no Brasil. A Huawei diz que está em processo de homologação com os bancos brasileiros para oferecer a função o mais breve possível.

Ficha técnica Huawei Watch GT 6 Pro

Cores: preto, marrom e titânio (prateado)

Dimensões: 45,6 mm × 45,6 mm × 11,25 mm

Peso: 54,7 g (excluindo a pulseira)

Tela: AMOLED de 1,47 polegadas

Resolução da tela: 466 × 466 pixels, PPI 317

Caixa do relógio: liga de titânio

Pulseira: fluoroelastômero (preta), tecido compósito (marrom) ou titânio (prateado)

Sensores: acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, óptico de frequência cardíaca, barômetro, temperatura, luz ambiente, ECG (ecocardiograma) e profundidade

Botões: home (coroa giratória) e lateral

Carregamento: por indução

Requisitos do sistema: Android 9.0 ou posterior; iOS 13.0 ou posterior

Nível de resistência à água: IP69

Conectividade: Bluetooth

Alto-falante: sim

Microfone: sim

*O jornalista viajou a convite da Huawei.

