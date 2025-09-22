'Dor intensa': Marcelo Faria revela diagnóstico de herpes zóster; o que é?

O ator Marcelo Faria, 53, compartilhou nas redes sociais que já teve o diagnóstico de herpes zóster. "Foi inesperado, foi doloroso e me marcou bastante", disse.

O que é herpes zóster

A doença é causada pelo vírus Varicella-zoster, o mesmo causador da varicela (ou catapora). A característica desse vírus é que, uma vez superada a primeira infecção, ele fica "adormecido" (latente) em gânglios localizados nos nervos espinais e cranianos (trigêmeo, facial, etc.), e pode permanecer silencioso para o resto da vida.

Em alguns casos, o vírus pode ser reativado, provocando o quadro de herpes zóster. A doença se manifesta quando há uma falha no sistema de defesa do corpo —é como se o vírus vencesse uma batalha contra o sistema imunológico. Isso pode ser consequência das seguintes situações:

Infecção viral (como covid);

Estresse;

Idade avançada;

Doenças crônicas (diabetes descompensado);

Uso de determinados medicamentos (quimioterápicos, imunossupressores, corticoides);

Imunossupressão (doenças como a Aids);

Presença de tumor.

O herpes zóster pode acometer homens, mulheres, jovens e até crianças, mas é mais comum entre idosos. Nesta faixa etária, a condição é consequência da queda natural de suas defesas do corpo com o avançar da idade. Isso significa que, anualmente, podem ocorrer cerca de 4 a 12 casos de herpes-zóster em um grupo de 1.000 pessoas com idade superior a 65 anos.

Entre 2008 e 2024, o SUS registrou mais de 85 mil atendimentos ambulatoriais e 30 mil internações por herpes zóster no Brasil. Entre 2007 e 2023, 1.567 mortes foram associadas à doença, sendo que a maioria tinha idade igual ou superior a 50 anos.

Lesões dolorosas na pele são o principal sintoma

O herpes zóster geralmente se manifesta por meio de uma inflamação. Erupções na pele aparecem especialmente nas regiões intercostais ou na face —mas podem aparecer também nos membros superiores e na cabeça, e estender-se em grandes áreas.

As lesões são acompanhadas de pequenas bolhas (vesículas) agrupadas e em formato sinuoso. Por causa da aparência das marcas na pele, a doença é conhecida popularmente como "cobreiro".

As erupções são bastante dolorosas e, na maioria das vezes, assimétricas, ou seja, acometem apenas um lado do corpo. Quando há erupção cutânea, as vesículas podem demorar de dois a 10 dias até secarem e começarem a cicatrizar com uma casquinha amarelada. Em casos em que não há complicação, a recuperação total se dá no período de duas a quatro semanas.

Lesões na pele causadas pelo herpes zóster Imagem: iStock

Além das erupções e da dor, outros sintomas podem aparecer. São eles: febre, cansaço, formigamento e ardência nas lesões.

Uma dos efeitos mais temidos é a dor neurálgica, que pode persistir mesmo após a recuperação das erupções cutâneas e se tornar crônica (neuralgia pós-herpética). Além disso, quando a doença se manifesta na face, o herpes zóster pode atingir a região dos olhos, levando a uma inflamação na córnea conhecida como ceratite.

Pode ocorrer ainda que nervos do ouvido ou da face sejam afetados e, nessa hipótese, a paralisia facial e a perda auditiva seriam complicações temporárias da doença. Estes sintomas tendem a desaparecer ao final do quadro agudo. Outras complicações sérias, mais frequentes entre aqueles com sistema de defesa do corpo enfraquecido, são a pneumonia, a meningite e a inflamação no fígado.

O herpes-zóster tem tratamento, e, quanto mais cedo este tiver início, maiores são as chances de evitar complicações. O objetivo do tratamento é controlar a extensão, o tempo e a gravidade da doença, e se fundamenta no uso de medicamentos, como antiviral e analgésicos, por exemplo.

Transmissão e vacinação

É transmissível apenas entre pessoas que nunca tiveram catapora e que entram em contato com o conteúdo das vesículas da doença. Nesse caso, a pessoa não terá herpes-zóster, e sim catapora. Quando as lesões da pele estiverem secas, elas já não serão contagiosas.

A vacina da varicela oferece proteção contra a catapora e está incluída no Calendário Básico de Vacinação da infância. Desde 2013, o Ministério da Saúde oferece a vacina tetra viral, que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela (catapora), na rotina de vacinação de crianças entre 15 meses e 2 anos que já tenham sido vacinadas com a primeira dose da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola).

É importante ressaltar que pessoas vacinadas contra a varicela podem ter herpes-zóster no futuro. No entanto, a doença é muito mais comum entre aqueles que já tiveram catapora na infância.

Consulta pública avalia vacina pelo SUS

O Ministério da Saúde abriu a consulta pública para que a vacina contra o herpes zóster seja disponibilizada pelo SUS. A proposta, aberta desde o último dia 17, busca a incorporação do imunizante para idosos acima de 80 anos e indivíduos imunocomprometidos a partir dos 18 anos.

A consulta pública estará ativa até o dia 6 de outubro. Qualquer cidadão pode participar da pesquisa, contando sua experiência com a doença e dando sua contribuição para a análise em andamento. Os interessados devem acessar o link oficial e preencher o formulário.

Fonte: Egon Daxbacher, dermatologista e coordenador do Departamento de Hanseníase da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia).

*Com informações de matéria publicada em 19/04/2022 e da Agência Brasil