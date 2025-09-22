Topo

Hammack segue focada na inflação e pede cautela no afrouxamento da política monetária do Fed

22/09/2025 15h27

Por Dan Burns

(Reuters) - O Federal Reserve precisa ser "muito cauteloso" ao remover a política  monetária restritiva com a inflação ainda persistente e acima da meta de 2% do banco central norte-americano, disse a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, nesta segunda-feira.

"Acho que estamos a uma curta distância do ponto neutro, e me preocupa o fato de que, se removermos essa restrição da economia, as coisas podem começar a superaquecer novamente", afirmou Hammack em comentários que mostraram as divergências dentro do Fed sobre se a taxa básica de juros continuará a cair.

Os comentários de Hammack em um evento na sede do Fed de Cleveland foram feitos após a decisão da semana passada do Comitê Federal de Mercado Aberto -- responsável pela definição dos juros do Fed -- de reduzir a taxa básica do banco central em 0,25 ponto percentual, para uma faixa de 4,00% a 4,25%. Hammack não é uma votante na política de juros deste ano.

Em seus comentários, ela enfatizou que a inflação continua sendo uma preocupação significativa para ela, ao mesmo tempo em que considera que o mercado de trabalho continua mais próximo do mandato de "emprego pleno" do Fed, mesmo que haja sinais emergentes de fragilidade.

A taxa de desemprego mais recente, de 4,3%, "está bem próxima do número de emprego pleno", disse Hammack, e, embora possa aumentar este ano, espera-se que caia novamente em breve.

"No que diz respeito à inflação, estamos acima por um número mais significativo, 1 ponto percentual inteiro. E estamos acima há quatro anos e meio, e prevejo que continuaremos acima nos próximos dois anos."

"Acho que devemos ser muito cautelosos ao remover as restrições da política monetária, porque acho que é importante que permaneçamos restritivos para trazer a inflação de volta à meta", disse Hammack.

Juntamente com a decisão sobre os juros, as autoridades do Fed atualizaram na semana passada suas projeções econômicas e da política monetária trimestrais.

"Eu tenho uma das estimativas mais altas do comitê e acho que estamos apenas levemente restritivos após o movimento da semana passada", disse Hammack. "Portanto, acho que estamos a uma distância muito curta da taxa neutra."

