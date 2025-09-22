Hamas divulga vídeo de refém israelo-alemão vivo e mantido em Gaza

A ala armada do Hamas divulgou nesta segunda-feira (22) um vídeo de Alon Ohel, jovem de 24 anos com dupla cidadania israelense e alemã, sequestrado durante o ataque de 7 de outubro de 2023 em território israelense ? ação que desencadeou a guerra em Gaza.

É a segunda vez neste mês que Alon aparece em uma gravação divulgada pelo grupo palestino. Identificado pelo Fórum das Famílias de Reféns, principal organização que representa parentes dos sequestrados, ele foi capturado durante o festival Supernova, no sul de Israel, enquanto voltava de uma viagem pela Ásia e se preparava para iniciar os estudos em música. Ohel foi levado na estrada 232, próxima à fronteira com Gaza, junto com outros três jovens.

Em comunicado, os pais de Alon, Idit e Kobi Ohel, afirmaram: "Nossa família está profundamente abalada e sofrendo com a divulgação do vídeo." Eles pediram aos veículos de imprensa que não publiquem imagens nem trechos da gravação.

Nas imagens, divulgadas pelas Brigadas Ezzedine al-Qassam, Alon aparece com uma camiseta preta, dirigindo-se ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele pede que o governo israelense negocie a libertação dos reféns ainda mantidos em Gaza e convoca sua família a continuar participando das manifestações contra Netanyahu, como forma de pressionar por avanços. A gravação mostra o jovem falando diante de uma televisão que exibe declarações do premiê.

Perda de visão no olho direito

A AFP informou que não conseguiu verificar a autenticidade nem a data da gravação. Segundo os pais do rapaz, Alon apresenta perda de visão no olho direito, está visivelmente magro e em sofrimento. Eles apelam para que ele receba atendimento médico e afirmam que o destino do filho ? e dos demais reféns ? está "nas mãos de Netanyahu e de seu gabinete". "Não quebrem o coração do povo de Israel. A mensagem mais urgente hoje é trazer Alon e todos os reféns de volta para suas famílias", disseram.

Em 5 de setembro, o Hamas já havia divulgado outra gravação de Alon, ao lado de Guy Gilboa-Dalal, também sequestrado. Dos 251 reféns levados em 7 de outubro, 47 seguem em poder do grupo palestino, segundo dados oficiais israelenses. Destes, 25 são considerados mortos pelas Forças de Defesa de Israel.

O ataque de outubro deixou 1.219 mortos em Israel, a maioria civis, segundo levantamento da AFP com base em dados oficiais. As ofensivas militares israelenses em Gaza, por sua vez, causaram 65.344 mortes, também majoritariamente civis, segundo o Ministério da Saúde local ? cujos dados são considerados confiáveis pela ONU.

(Com AFP)