Topo

Notícias

Haddad: transição no BC em 2024 foi 'difícil' e contribuiu para alta dos juros de mercado

Brasília

22/09/2025 11h16

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que a transição no comando do Banco Central, em 2024, foi um período "difícil". Questões na relação entre a pasta e a autoridade monetária no ano passado contribuíram para a alta dos juros curtos e longos de mercado, ele afirmou.

"Isso é uma história longa, e eu acho que ela só vai poder ser contada toda ela daqui um tempinho, sobretudo por causa do que aconteceu no ano passado no Brasil, na relação entre Fazenda e Banco Central", disse Haddad, quando indagado sobre o nível dos juros em um evento organizado pelo BTG Pactual, em São Paulo.

O ex-presidente do BC Roberto Campos Neto, indicado ao cargo no governo Jair Bolsonaro, passou o bastão no ano passado para Gabriel Galípolo, nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula foi crítico de Campos Neto desde o início do seu terceiro mandato, acusando o banqueiro central de manter os juros altos para prejudicar a economia.

Galípolo, que foi secretário-executivo da Fazenda no início da gestão Haddad, sempre elogiou a transição, chegando a dizer que Campos Neto foi "muito generoso" nesse processo. Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2024, em dezembro, o atual chefe da autarquia já foi responsável por conduzir os trabalhos.

Nesta segunda-feira, no entanto, Haddad disse que a transição no BC foi "muito difícil" para ele. "Aliás, eu tive dois: em 2022, não tinha presidente, não tinha ministro da Fazenda para fazer a transição; e o ano passado, que também foi muito difícil", relatou o chefe da Fazenda.

O ministro acrescentou que diversas questões contribuem para o País ter juros elevados, embora o fiscal tenha participação importante na equação. Ele disse, ainda, que a expectativa é de as taxas começarem a cair de forma "consistente e sustentável", o que levaria a resultados nominais melhores nas contas públicas.

"Com os indicadores de inflação que nós estamos colhendo, com o dólar no patamar que está, com tudo que está acontecendo, eu acho que as coisas vão melhorar muito a partir do ano que vem", disse Haddad. "E eu acho que vai ser uma trajetória sustentável, se nós continuarmos fazendo o trabalho da Fazenda."

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

O que é a Lei Magnitsky e por que ela foi usada contra a família de Moraes

Apenas STF pode autorizar buscas nas dependências do Congresso, decidem ministros da Corte

Christian Horner deixa oficialmente a escuderia Red Bull da F1

CMN extra regulamenta condições para renegociação das dívidas de produtor rural

EUA impõem sanções a Viviane Barci de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes

Vídeo em que Ivete Sangalo elogia Lula foi criado com IA

Dinamarca cria fundo para vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

Prefeituras francesas desafiam governo e hasteiam bandeira palestina

Metrô de SP abre propostas de licitação para obras da Linha 19-Celeste

Rússia retoma táticas da era soviética para reprimir dissidência, diz especialista da ONU

China prevê evacuar 400.000 pessoas pelo supertufão Ragada, que chegou às Filipinas