Haddad sobre manifestações: Brasil é uma democracia e ninguém é censurado

Brasília

22/09/2025 13h19

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que o Brasil é uma democracia e que ninguém é censurado, citando com protestos da direita e da esquerda na Avenida Paulista. Ele participou de um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

Haddad afirmou que para haver uma eleição "decente" em 2026, é preciso se debruçar sobre os "números reais" da economia brasileira.

Antes, ele criticou despesas contratadas por governos anteriores e impactam o resultado primário do governo atualmente.

No mesmo evento do BTG Pactual, o ministro da Fazenda disse que o Brasil terá o melhor Produto Interno Bruto (PIB) médio dos últimos 12 anos e a menor inflação em um mandato.

"Acredito que em quatro anos teremos o melhor crescimento médio dos últimos 12 anos ou mais; a menor inflação de um mandato desde o Plano Real", afirmou Haddad.

