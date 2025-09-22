Topo

Haddad diz que governo está atuando para explicar consequências de precatórios ao Judiciário

Brasília

22/09/2025 11h31

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que o governo está trabalhando para explicar ao Judiciário as consequências dos precatórios para as contas públicas. A declaração foi realizada durante participação em um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

Segundo o ministro, a Fazenda montou uma estrutura para lidar com os precatórios e atuar para evitar outro "7x1" nesse tema.

Haddad também criticou o governo de Jair Bolsonaro por dar um calote nos precatórios que precisou ser pago por sua gestão.

