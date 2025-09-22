Topo

Haddad: despesas contratadas pelo governo em 2021 representam 0,5 pp do PIB

Brasília

22/09/2025 10h27

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que despesas atuais do governo equivalentes a 0,5 ponto porcentual (pp) do Produto Interno Bruto (PIB) foram contratadas ainda em 2021 pela administração de Jair Bolsonaro. A declaração foi realizada em um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

Ao começar sua participação no painel, o ministro fez uma apresentação de slides aos presentes, com números históricos do governo. Nesse momento, ele criticou o aumento de gastos permanentes em 2021 com a mudança no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

"Nós estamos honrando uma despesa que foi contratada em 2021 e da qual nós não conseguimos sair", disse Haddad. "Se você somar BPC mais Fundeb, você está falando de mais de R$ 70 bilhões que foram contratados em 2021", completou.

Haddad declarou que as receitas do governo não estão distantes do que se tinha em 2022.

Segundo o ministro, as despesas do governo em 2026 serão só 0,2 pp acima do que foi em 2022 sem os 0,5 pp do BPC e do Fundeb.

Outra crítica de Haddad foi à chamada Tese do Século, que tirou o PIS/Cofins da base de cálculo do ICMS. Para o ministro, só isso teve impacto em R$ 1 trilhão de perda de arrecadação. Seria 10 pp do PIB a mais de dívida pública ao longo do tempo.

André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual, abriu o evento e elogiou Haddad pela transparência antes de começar o painel com a participação do ministro da Fazenda.

