Haddad defende arcabouço fiscal e critica desigualdade em evento do BTG Pactual em SP

Brasília

22/09/2025 11h30

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 22, que todos sabem o que têm de fazer em relação à política fiscal do Brasil. Ele deu o exemplo do apoio com folga dentro do PT ao arcabouço fiscal. O ministro participou de um evento do banco BTG Pactual, em São Paulo.

Haddad declarou que há um "jogo de cena" na política brasileira, mas que todos os players sabem o que deve ser feito na política fiscal.

Ele deu o exemplo da última convenção do PT, na qual, segundo ele, o apoio ao arcabouço fiscal foi expressivo, mas às vezes, essa maioria é silenciosa.

O ministro disse ser favorável a um Estado operante, dizendo que um país forte é aquele menos endividado, que consegue reagir.

Criticou ainda o nível de desigualdade no Brasil. Segundo ele, é inadmissível um país tão grande ser tão desigual.

