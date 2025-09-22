Topo

Governo Trump diz que quem facilitar 'atos estrangeiros malignos' será responsabilizado

22/09/2025 15h37

O Departamento de Estado dos Estados Unidos se pronunciou na tarde desta segunda-feira, 22, sobre sanção aplicada à advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Aqueles que protegem e facilitam atos estrangeiros malignos como Moraes ameaçam os interesses dos EUA e também serão responsabilizados", indicou em nota.

O Departamento classifica Viviane como "facilitadora" de Moraes, e afirma que o ministro "tem usado sua posição para instrumentalizar os tribunais, autorizar prisões preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão".

Em outro trecho da nota, o órgão governamental afirma que as ações tomadas por Trump contra autoridades brasileiras visa "responsabilizar Moraes por abuso de autoridade, criação de um complexo de censura, ataque flagrante a oponentes políticos e prática de graves violações de direitos humanos".

Até agora, 13 autoridades brasileiras já foram alvo de sanções, incluindo a perda de vistos americanos e a mais grave, a inclusão na Lei Magnitsky, destinada a violadores de direitos humanos.

