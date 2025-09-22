Topo

Governo brasileiro recebe com "profunda indignação" novas sanções dos EUA

22/09/2025 15h04

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro reagiu com "profunda indignação" às novas sanções do governo norte-americano anunciadas nesta segunda-feira, contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes e o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias.

Em nota, o Itamaraty afirma que a decisão norte-americana é uma "nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros" e que os EUA tentaram justificar as medidas com "inverdades".

"O recurso do governo Trump à Lei Magnitsky, no caso do Brasil, uma democracia que se defendeu, com êxito, de uma tentativa de golpe de Estado, não apenas é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países. Representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, como já manifestado recentemente por um de seus co-autores, o deputado James McGovern", diz a nota.

O Itamaraty acrescenta, ainda, que o "novo ataque à soberania brasileira" não atingirá o objetivo de beneficiar "aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado."

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)

