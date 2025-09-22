Governo anuncia aumento na contenção de gastos de ministérios de R$10,7 bi para R$12,1 bi

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal apontou nesta segunda-feira necessidade de contenção de R$12,1 bilhões nos gastos dos ministérios este ano para cumprir regras fiscais, valor maior do que os R$10,7 bilhões apontados em avaliação feita em julho.

Em relatório de avaliação de receitas e despesas, os ministérios da Fazenda e do Planejamento apontaram que contas federais poderão seguir rodando sem a necessidade de contingenciamento para respeitar a meta fiscal de déficit primário zero.

Por outro lado, em relação ao limite de gastos estabelecido para o ano, o governo apontou que para o cumprimento da regra será necessário o bloqueio de R$12,1 bilhões em despesas, R$1,4 bilhão a mais do que a trava implementada em julho.

(Por Bernardo Caram)