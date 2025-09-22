Sanções dos EUA são 'conspiração de Bolsonaro contra o Brasil', diz Gleisi

Topo

A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais - TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou hoje as novas sanções estabelecidas pelos Estados Unidos contra membros do governo Lula (PT) e da família do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Gleisi disse que as sanções são fruto da "conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil". Hoje, os alvos foram a mulher de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e o instituto Lex, ligado à família. A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho.

Para a ministra, as imposições vieram "como retaliação ao julgamento em que o STF condenou os golpistas". O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs as sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky.

Membros do governo também devem ser atingidos. Segundo o UOL apurou, também devem perder os vistos o advogado-geral da União, Jorge Messias, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o delegado da PF Fabio Schor, responsável pelo inquérito do golpe, e juízes que atuaram como auxiliares de Moraes, Airton Vieira e Marco Antônio Vargas.

A ministra aproveitou o episódio para repudiar a proposta de anistia, aprovada na Câmara na semana passada. "É impressionante: atacam o Judiciário e ainda querem discutir anistia e redução de pena para golpista", criticou a ministra.

Messias chamou a sanção de "agressão injusta". Em nota, o ministro afirmou que as medidas são "totalmente incompatíveis com a pacífica e harmoniosa condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os dois países".

