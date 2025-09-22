'Gela na temperatura ideal': cervejeira também é adega e frigobar; veja

Se você gosta de bebida gelada, pode se interessar pela cervejeira Midea Flex Vertical de 96 L que o Guia de Compras UOL encontrou a um bom preço. Com design moderno e funcionalidades práticas, o produto é um dos mais vendidos da categoria no Magalu e na Amazon.

De acordo com o fabricante, a cervejeira tem diversas opções de temperatura, de -5 ºC a 18 ºC, e também faz as vezes de adega e frigobar. Conheça a seguir as especificações do produto e o que diz quem já comprou:

O que diz a marca sobre a cervejeira

Controle de temperatura ajustável de -5 °C a 18 °C;

96 litros de capacidade;

Pode ser usado como adega e frigobar, armazenando vinhos e alimentos;

Degelo automático (frost free), evitando o acúmulo de gelo;

Porta de vidro triplo, para um isolamento térmico eficiente;

LED no interior, valorizando a apresentação das bebidas armazenadas;

Sistema de memória inteligente, retomando a temperatura programada após a falta de energia.

O que diz quem comprou esse produto

Com mais de 500 avaliações tanto na Amazon como no Magalu e nota média de 4,4 (Amazon) e 4,5 (Magalu) de um total de 5, a cervejeira é elogiada pela potência e capacidade, além do custo-benefício. Confira alguns comentários de quem aprovou após o uso:

(...) É bem espaçosa, cabe muitas latas, e o ajuste das prateleiras ajuda muito. Achei silenciosa apesar de estar em uma área externa da casa. Fábio Logan

(...) Gela na temperatura ideal, é compacta e combina com qualquer ambiente. A capacidade é excelente. É muito silenciosa. Rosy Santana

Adoro minha cervejeira. Ela deixa as bebidas no geral trincando. E o melhor de tudo é que os graus sobem e descem de 1 em 1 grau. Guilherme

Super recomendo. Tinha receio de não gelar o suficiente, mas a bebida ficava "trincando"! Fizemos todo o processo que pede no manual antes de abastecê-la. A bebida fica no ponto perfeito (...) Além de ser linda e grande (...). Renato

Pontos de atenção

Alguns compradores, no entanto, reclamaram sobre as possibilidades de organização das prateleiras, além da falta de potência para gelar as bebidas e o superaquecimento nas laterais.

A cervejeira é bonita, mas a altura das prateleiras e a quantidade de diversificações que dá para fazer é bem fraca. Além disso, eu deixei 0 ºC com medo de congelar (as bebidas) e fui descendo até -5 ºC. Nem o refrigerante congelou, achei bem fraquinha e não cumpre a temperatura que promete. Érico

Infelizmente a cervejeira não gela como deveria. Vai até -5 ºC, porém em nenhum momento ela chegou próximo dessa temperatura. A cerveja fica bem mais ou menos. Além disso, ela esquenta demais as laterais, chegando a queimar a mão se encostar (...). A única coisa boa é o design e não fazer ruído (...). Jackson

Boa, bonita e prática. (...) Não tem termômetro, então você nunca saberá qual é a temperatura naquele momento, só a que você configura. (...) Para um aparelho pequeno, a prateleira de cima tem temperatura consideravelmente mais alta que o resto (...). No geral "passa de ano" mas nada de louvor. Fábio Monteiro de Almeida

