Gel Facial da Garnier reduz oleosidade e espinhas; veja o que diz quem usou

Gel de Limpeza Facial da Garnier tem vitamina C e ácido salicílico na composição - Divulgação
Gel de Limpeza Facial da Garnier tem vitamina C e ácido salicílico na composição
Colaboração para o Guia de Compras UOL

22/09/2025 05h30

Para quem não aguenta mais lidar com o excesso de espinhas e oleosidade da pele, o Guia de Compras UOL encontrou um gel que pode se tornar um importante aliado na hora de combater esses problemas: o Gel de Limpeza Facial Garnier.

O produto teve mais de mil vendas no último mês na Amazon e promete controlar a oleosidade e combater cravos e espinhas em apenas uma semana de uso. Veja a seguir o que a Garnier diz sobre esse gel de limpeza e a opinião de quem já comprou e usou:

O que diz a marca sobre o produto

Gel de limpeza antiacne com ação purificante e efeito matte, desenvolvido para controlar a oleosidade e combater cravos e espinhas;

Fórmula enriquecida com ácido Salicílico e vitamina C, que auxilia na redução de marcas causadas pela acne, limpando sem agredir a pele;

Desobstrui os poros e remove impurezas, deixando a pele mais uniforme, com acabamento matte e sem oleosidade;

Ideal para uso diário, de manhã e à noite, possui textura suave e refrescante, que prepara a pele para a rotina de cuidados;

Unidade com 150 gramas, embalagem prática tipo bisnaga, fórmula vegana e não testada em animais.

O que diz quem comprou

O Gel de Limpeza tem quase 1,5 mil avaliações na Amazon e nota média de 4,7 (de um total de 5). O custo-benefício do produto e a sua eficácia em limpar a pele são dois dos principais elogios que o gel recebe nas avaliações positivas. Confira:

O produto é muito bom, segunda vez que compro, rende bastante, funciona bem para o controle de acne e manchas, resultado satisfatório. Edvania Neres Lino

Excelente! Limpa muito bem a pele, ótimo custo benefício. Lana Souza dos Santos

O produto me surpreendeu pelo valor! Tenho a pele mista e cumpriu muito bem a proposta. Sensação de pele limpa sem ressecar, cheiro suave e rende muito. Daniela

Após usar ele, meu rosto realmente ficou lindo. Não fica mais oleoso mas também não tem aspecto de seco, sem dúvidas o melhor sabonete que eu usei. Uso apenas a noite, pois no outro dia, não sinto a necessidade de lavar, e unindo com o hidratante fica com um rosto maravilhoso Karen Cristina de Farias

Pontos de atenção

No entanto, alguns consumidores relataram que a pele ficou muito ressacada depois da aplicação do gel. Veja abaixo os comentários:

Pelo preço, tem um bom desempenho, mas resseca! Minha pele é sensível e ele resseca, me deixa com sensação de repuxar Pérola

Não é um sabonete bom, ressecou bastante meu rosto. João Tadeu

Chegou bem lacrado. Porém, o produto não é eficiente como promete. Gizele P.

