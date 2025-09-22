Topo

Notícias

Fundos passam a apostar na alta da soja na CBOT na semana até 16 de setembro

22/09/2025 10h20

São Paulo, 22 - Fundos de investimento passaram a apostar na alta da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 16 de setembro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida desses participantes passou de vendida em 13.382 lotes para comprada em 188 lotes.No período, os fundos reduziram suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida diminuiu 18,17%, passando de 99.593 para 81.497 lotes. Já no trigo, o saldo vendido diminuiu 8%, de 93.287 para 85.799 lotes.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Imprensa da Europa destaca mobilização contra PEC da Blindagem e PL da Anistia: 'manifestações massivas'

Zoológico da França devolve panda doente e seu companheiro à China

Argentina elimina impostos sobre exportação de grãos até 31 de outubro

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 31,9%, afirma Sabesp

Fundos passam a apostar na alta da soja na CBOT na semana até 16 de setembro

Quem é a 'Rainha da Cavalgada', vítima de morte misteriosa no Ceará

Sob Trump, Pentágono diz que imprensa deve concordar em não divulgar informações sensíveis

O olhar de Agnieszka Holland sobre 'Kafka' entra em competição em San Sebastián

Pílula estaria prejudicando o desejo sexual das mulheres?

Espanha enfrenta dificuldades para se 'desconectar' da tecnologia militar israelense

Países se reúnem para discutir solução de dois Estados à medida que cresce apoio ao Estado palestino