Fundos passam a apostar na alta da soja na CBOT na semana até 16 de setembro

São Paulo, 22 - Fundos de investimento passaram a apostar na alta da soja na Bolsa de Chicago (CBOT) na semana encerrada em 16 de setembro. De acordo com dados da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), a posição líquida desses participantes passou de vendida em 13.382 lotes para comprada em 188 lotes.No período, os fundos reduziram suas apostas na queda dos preços do milho. A posição líquida vendida diminuiu 18,17%, passando de 99.593 para 81.497 lotes. Já no trigo, o saldo vendido diminuiu 8%, de 93.287 para 85.799 lotes.