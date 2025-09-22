Topo

Notícias

Funções no Executivo de Estados e municípios são as mais mal remuneradas

Brasília

22/09/2025 08h25

Entre os 10 grupos de profissionais que recebem os menores salários no serviço público brasileiro, de acordo com o levantamento dos pesquisadores Wellington Nunes e José Teles com dados do Atlas do Ipea, estão o cargo de supervisor de crédito e cobrança do Executivo estadual, com vencimentos médios de R$ 359 por mês. Já um gestor em segurança de uma prefeitura recebe R$ 890 mensais. E um garçom que serve cafezinho no Executivo municipal tem salário médio de R$ 1.040 por mês.

NO TOPO DA PIRÂMIDE. Os pesquisadores também identificaram onde está a elite do funcionalismo público, aquela que recebe supersalários, acima inclusive da remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), a mais alta Corte do País. Os funcionários com as maiores remunerações do Estado concentram-se no Ministério Público Federal (MPF), em tribunais regionais e superiores do Judiciário, na Câmara dos Deputados, no Senado, no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Ministério das Relações Exteriores.

A Câmara dos Deputados, por exemplo, respondia por 70% dos supersalários no Legislativo em 2018, quando foram levantados os dados mais recentes sobre a remuneração das carreiras de Estado. No sistema de Justiça, o Ministério Público Federal respondia por 40,1% dos vínculos acima do limite constitucional. No Poder Executivo, 87,4% da elite estava empregada no Itamaraty.

MUDANÇAS À VISTA. A reforma administrativa, atualmente em discussão na Câmara dos Deputados, deve estabelecer uma tabela fixa de remuneração para todo o funcionalismo, e limitar a criação de verbas e vencimentos que dão origem aos supersalários.

"É preciso criar um limite crível e realista nas remunerações muito altas e criar um panorama em que se veja a disparidade das remunerações mais baixas e mais altas em toda a federação", diz Felix Lopez.

O pesquisador chama a atenção, porém, para o problema de se criar normas genéricas para todo o funcionalismo. "A maior parte do funcionalismo está nos municípios, mas usualmente as pessoas falam sobre as altas remunerações com a imagem do funcionalismo federal na cabeça", afirma. "Tem municípios muito pobres, tem municípios muito mais ricos, então, criar regras gerais é uma receita de difícil implementação e às vezes até contraproducente."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Com PEC da Blindagem em xeque no Senado, Ciro Nogueira fala em alternativa

Acidente com motorista bêbado mata 8 pessoas em GO; 6 eram da mesma família

Pfizer anuncia compra da Metsera, que produz medicamentos contra a obesidade

STF tem maioria para restringir à Corte autorização de buscas no Congresso

Agrural: com plantio de soja em 0,9% no Brasil, previsão de chuva ganha corpo

Centro Pompidou de Paris fecha para reformas durante cinco anos

Putin propõe prorrogação do tratado de desarmamento nuclear New Start

China reprime conteúdo online que incita hostilidade e pessimismo

Assassinato de Charles Kirk agrava polarização política nos Estados Unidos

Centenas de mulheres protestam na Nigéria por mais cadeiras no Parlamento

Painel do Nepal investigará violência durante os protestos contra corrupção que mataram 74 pessoas