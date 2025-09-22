França condiciona embaixada na Palestina à libertação de "todos os reféns" e "cessar-fogo" em Gaza

A abertura de uma embaixada da França no Estado da Palestina estará condicionada à libertação de todos os reféns israelenses mantidos em Gaza e a um cessar-fogo no território, afirmou nesta segunda-feira (22) o presidente francês, Emmanuel Macron, nas Nações Unidas.

"Eu poderia decidir abrir uma embaixada no Estado da Palestina assim que todos os reféns mantidos em Gaza sejam libertados e seja declarado um cessar-fogo", disse Macron em uma reunião da ONU em Nova York.

fff/sct/gw/sms/am

© Agence France-Presse