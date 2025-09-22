Topo

Notícias

Focus: projeção de crescimento do PIB de 2025 segue de 2,16%

Brasília

22/09/2025 08h47

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 continuou em 2,16%. Um mês antes, era de 2,18%. Considerando apenas as 51 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa seguiu em 2,16%.

O Banco Central aumentou a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 1,9% para 2,1%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre. Segundo a autarquia, a atividade continua resiliente, embora já seja possível observar "certa moderação" no ritmo de expansão.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 continuou em 1,80%. Um mês antes, era de 1,86%. Considerando só as 50 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, oscilou de 1,80% para 1,79%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 permaneceu em 1,90%. Quatro semanas antes, era de 1,87%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,00%, pela 80ª semana seguida.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

