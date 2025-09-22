Topo

Focus: déficit em c/c de 2025 passa de US$ 67,61 bilhões para US$ 68,32 bilhões

Brasília

22/09/2025 09h03

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2025 passou de US$ 67,61 bilhões para US$ 68,32 bilhões. Um mês antes, era de US$ 65,06 bilhões. A projeção para o déficit de 2026 passou de US$ 62,74 bilhões para US$ 64,50 bilhões. Quatro semanas atrás, era de US$ 62,00 bilhões.

As expectativas do mercado sugerem que o déficit em conta corrente continuará sendo financiado com folga pelos Investimentos Diretos no País (IDP). A mediana para 2025 indica entrada líquida de US$ 70,00 bilhões, estável há 40 semanas. A projeção para 2026 também permaneceu em US$ 70,00 bilhões pela 26ª semana seguida.

A mediana de superávit comercial em 2025 seguiu em US$ 64,81 bilhões. Um mês antes, era de US$ 65,00 bilhões. A projeção para o superávit comercial de 2026 se manteve em US$ 68,38 bilhões. Um mês antes, era de US$ 68,70 bilhões.

O Banco Central informou, no Relatório de Política Monetária (RPM) do segundo trimestre, que espera um déficit de US$ 58,0 bilhões nas transações correntes este ano. A projeção de superávit comercial é de US$ 60 bilhões. Para o IDP, a autarquia prevê entrada líquida de US$ 70 bilhões.

