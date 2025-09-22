Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,52%
Pontos: 145.109,25
Máxima estável: 145.864 pontos
Mínima de -1,2% : 144.117 pontos
Volume: R$ 20,64 bilhões
Variação em 2025: 20,64%
Variação no mês: 2,61%
Dow Jones: +0,14%
Pontos: 46.381,54
Nasdaq: +0,7%
Pontos: 22.788,98
Ibovespa Futuro: -0,38%
Pontos: 146.235
Máxima (pontos): 146.755
Mínima (pontos): 145.245
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 38,48
Variação: -1,33%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,33
Variação: +0,87%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,73
Variação: +0,11%
Ambev ON
Preço: R$ 12,40
Variação: -1,2%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,02
Variação: +1,01%
Vale ON
Preço: R$ 58,03
Variação: +0,19%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
Variação: -5,38%
Itausa PN
Preço: R$ 11,30
Variação: -1,05%
Global 40
Cotação: 730,466 centavos de dólar
Variação: -0,21%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3376
Venda: R$ 5,3381
Variação: +0,32%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,48
Venda: R$ 5,58
Variação: +0,65%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3451
Venda: R$ 5,3457
Variação: +0,34%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4300
Venda: R$ 5,5260
Variação: +0,09%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3450
Variação: -0,04%
- Euro
Compra: US$ 1,1799 (às 18h30)
Venda: US$ 1,1802 (às 18h30)
Variação: +0,49%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2980
Venda: R$ 6,2990
Variação: +0,77%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,3900
Venda: R$ 6,4920
Variação: -0,18%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.775,10 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,87%