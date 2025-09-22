FDA emitirá aviso a médicos sobre risco do paracetamol durante a gravidez, diz Kennedy Jr

O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., afirmou nesta segunda-feira que a Food and Drug Administration (FDA) emitirá aviso aos médicos sobre risco do paracetamol durante a gravidez, ligando a relação do uso do medicamento ao autismo em crianças.

Segundo o presidente americano, Donald Trump, que participou de uma coletiva de imprensa com Kennedy Jr., a FDA recomendará que mulheres limitem o uso de Tylenol - que tem o paracetamol como princípio ativo - durante a gravidez, a menos que seja "medicamente necessário". "Apenas mulheres que 'não conseguem suportar' devem tomar Tylenol", acrescentou o presidente.

Kennedy Jr. afirmou que a ação incluirá uma mudança nos rótulos de paracetamol e também ligou o uso do medicamento ao diagnósticos de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH).