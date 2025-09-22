Por que é difícil enquadrar Eduardo Bolsonaro por traição? Jurista explica

A ausência de um crime específico de traição dificulta enquadrar Eduardo Bolsonaro por sua atuação nos Estados Unidos, afirma o jurista Marlon Reis no UOL News, do Canal UOL. O deputado é investigado por supostamente pressionar autoridades brasileiras com apoio internacional para influenciar decisões do Supremo Tribunal Federal em favor do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A legislação, porém, não prevê claramente esse tipo de crime.

Eduardo Bolsonaro praticou um crime, de forma flagrante, que é o de tentar coagir autoridades judiciárias no curso de um processo. Ele busca por meio de aliança com o governo estrangeiro, algo absolutamente inacreditável do ponto de vista do tamanho da força que ele consegue movimentar contra autoridades brasileiras. Eu falo pelo ineditismo, tentar interferir no julgamento. No curso do processo, antes de que o processo fosse julgado, essas medidas começaram e ele não tinha nenhum pudor de deixar de confessar que o objetivo claro dele era tentar fazer com que o Supremo fosse influenciado na sua decisão. Marlon Reis

Para Marlon, Eduardo comete crime flagrante e de forma reiterada. Mas que é difícil achar um item na lei brasileira que fale justamente sobre a traição.

Falta na lei brasileira um crime claro de traição. Porque os delitos todos que foram incorporados ao Código Penal na parte do Estado de Direito, eles são relacionados a condutas internas, como inclusive foram usados de base para sanções penais impostas esse presidente Jair Bolsonaro. Mas quando nós vamos à conduta do Eduardo Bolsonaro, ele está tentando também contra o Estado Democrático de Direito, mas não de uma maneira a usar força direta para produzir a derrubada do governo e o golpe de Estado, o que inibe a possibilidade de aplicação contra ele dessas regras.

O que eu tenho como diagnóstico é o fato de que a lei precisa ter um tipo penal novo pra traição à pátria. Porque é isso que ele pratica. Mas se faltou a capitulação legal e quando falta, não há o que fazer. Porque diferentemente dos Estados Unidos, aqui nós temos o hábito de seguir a lei. E nossa lei, as normas constitucionais são claras no sentido de que você não pode imputar uma conduta para alguém no sentido de responsabilizar criminalmente se isso não está devidamente subsumido a um tipo penal. Essa conduta precisa se encaixar devidamente num tipo penal. Então é por isso que eu sinto falta de um crime puramente de traição. Traição à pátria. Marlon Reis

