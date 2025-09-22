Topo

Notícias

EUA sancionarão mais autoridades brasileiras se necessário, diz secretário do Tesouro

22/09/2025 14h13

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos imporão sanções a outras autoridades brasileiras "se necessário", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, nesta segunda-feira, depois que Washington sancionou a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do processo criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Bessent alertou que instituições financeiras brasileiras que lidarem com indivíduos sancionados também podem sofrer sanções.

Perguntado se outras autoridades brasileiras poderiam ser sancionadas, Bessent disse aos repórteres: "Se necessário, e qualquer instituição financeira brasileira que lide com indivíduos sancionados também deve considerar essas ações cuidadosamente".

Bessent, perguntado por que Washington estava perseguindo a esposa de Moraes, disse: "Não existe Clyde sem Bonnie", uma referência a uma dupla de bandidos norte-americanos que circulou pelos Estados Unidos durante a Grande Depressão.

(Reportagem de Andrea Shalal e David Lawder)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

EUA sancionarão mais autoridades brasileiras se necessário, diz secretário do Tesouro

Também atingido, Messias diz que sanção dos EUA é 'agressão injusta' e que 'agrava' relação

Missão palestina em Londres hasteia bandeira após reconhecimento do Estado palestino

Defesa Civil de São Paulo emite alerta para temporal com rajadas de vento nas próximas horas

Sanções dos EUA são 'conspiração de Bolsonaro contra o Brasil', diz Gleisi

Nvidia investirá até US$ 100 bilhões em centros de dados da OpenAI

EUA continuarão mirando indivíduos que fornecem material a Moraes, diz secretário

Enviado dos EUA na ONU promete 'defender cada centímetro do território da Otan'

Chimpanzés bebem o equivalente a uma cerveja por dia

'Agressão injusta', diz advogado-geral da União sobre nova sanção dos EUA

Israel afirma que não permitirá que flotilha para Gaza rompa bloqueio do território