EUA continuarão mirando indivíduos que fornecem material a Moraes, diz secretário

22/09/2025 13h52

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que o governo norte-americano "continuará a mirar indivíduos que fornecem apoio material a Alexandre de Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos". A afirmação consta em comunicado divulgado pelo Tesouro dos EUA, intitulado "Sanções do Tesouro à Rede de Apoio do Ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil", no qual informa a aplicação de sanções à Lex Instituto de Estudos Jurídicos LTDA e a Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

"Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados - incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro", disse Bessent no texto, que foi compartilhado por ele também em sua conta no X.

