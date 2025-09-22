Esta é a forma indicada de lavar brócolis e outras verduras com talos

Os talos de verduras como brócolis, couve-flor e aipo são ricos em fibras, vitaminas e minerais, além de ajudarem a tornar a alimentação mais sustentável quando aproveitados no preparo das refeições.

Apesar disso, muitas pessoas não sabem como higienizá-los corretamente, o que pode comprometer a segurança alimentar. A limpeza adequada evita a ingestão de microrganismos que causam diarreia, hepatite A e cólera.

Passo a passo da higienização

O processo começa com a lavagem em água corrente, esfregando os talos suavemente com as mãos ou com uma escovinha, sempre de cima para baixo;

Nos floretes, como os dos brócolis e da couve-flor, abra delicadamente com os dedos para retirar eventuais insetos -- pulgões e pequenas lagartas são comuns;

Na sequência, use hipoclorito de sódio: dissolva 1 colher de sopa (10 ml) de solução a 2,5% em 1 litro de água e deixe os vegetais de molho por 10 a 15 minutos;

Depois, escorra e enxágue bem em água corrente;

Para armazenar, seque com pano limpo ou papel toalha e coloque em recipiente hermético antes de levar à geladeira.

Higienizar de uma vez ou só na hora?

Especialistas divergem sobre a melhor estratégia. Alguns defendem lavar tudo de uma vez, o que facilita o preparo diário e pode aumentar a durabilidade se as verduras forem bem secas e guardadas corretamente.

Outros preferem higienizar apenas a porção que será consumida, já que verduras frescas podem durar até uma semana na geladeira.

Se houver partes mordiscadas por insetos, não há problema: após a higienização, elas são seguras para consumo. Basta remover as áreas mais danificadas e aproveitar o restante.

*Com informações de reportagem publicada em 25/09/2024