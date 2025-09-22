Esta é a forma indicada de lavar brócolis e outras verduras com talos
Os talos de verduras como brócolis, couve-flor e aipo são ricos em fibras, vitaminas e minerais, além de ajudarem a tornar a alimentação mais sustentável quando aproveitados no preparo das refeições.
Apesar disso, muitas pessoas não sabem como higienizá-los corretamente, o que pode comprometer a segurança alimentar. A limpeza adequada evita a ingestão de microrganismos que causam diarreia, hepatite A e cólera.
Passo a passo da higienização
- O processo começa com a lavagem em água corrente, esfregando os talos suavemente com as mãos ou com uma escovinha, sempre de cima para baixo;
- Nos floretes, como os dos brócolis e da couve-flor, abra delicadamente com os dedos para retirar eventuais insetos -- pulgões e pequenas lagartas são comuns;
- Na sequência, use hipoclorito de sódio: dissolva 1 colher de sopa (10 ml) de solução a 2,5% em 1 litro de água e deixe os vegetais de molho por 10 a 15 minutos;
- Depois, escorra e enxágue bem em água corrente;
- Para armazenar, seque com pano limpo ou papel toalha e coloque em recipiente hermético antes de levar à geladeira.
Higienizar de uma vez ou só na hora?
Especialistas divergem sobre a melhor estratégia. Alguns defendem lavar tudo de uma vez, o que facilita o preparo diário e pode aumentar a durabilidade se as verduras forem bem secas e guardadas corretamente.
Outros preferem higienizar apenas a porção que será consumida, já que verduras frescas podem durar até uma semana na geladeira.
Se houver partes mordiscadas por insetos, não há problema: após a higienização, elas são seguras para consumo. Basta remover as áreas mais danificadas e aproveitar o restante.
*Com informações de reportagem publicada em 25/09/2024