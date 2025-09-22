Amanda Klein: Erros em série da direita impulsionam ida da esquerda às ruas

A mobilização contra a PEC da Blindagem e a anistia a condenados do 8 de Janeiro reuniu multidões em São Paulo e no Rio. No Mercado Aberto, do Canal UOL, Amanda Klein, colunista do UOL, avalia que um erro da direita resultou nas cenas do domingo.

Na avenida Paulista, cerca de 42,4 mil pessoas participaram do ato, número equivalente ao da manifestação da direita em setembro, segundo levantamento da USP. Klein destaca surpresa entre bolsonaristas e o impacto político do protesto

O protesto organizado às pressas depois da aprovação da PEC da blindagem na semana passada é resultado de mais um erro crasso da direita, que, aliás, vem cometendo deslizes em série. Amanda Klein, colunista do UOL

Klein observa que a decisão do partido de Jair Bolsonaro de apoiar a PEC acabou fortalecendo a pauta da esquerda. Segundo ela, a direita entregou à oposição a bandeira do combate à corrupção, tradicionalmente associada aos adversários.

O partido de Jair Bolsonaro uniu-se ao centrão no patrocínio da PEC que torna parlamentares uma espécie de casta de privilegiados. No afã de aprovar a anistia, entregou de bandeja mais uma bandeira à esquerda, a da anticorrupção. A primeira havia sido a da soberania, diante do entreguismo da família Bolsonaro, que redundou no tarifaço americano. Amanda Klein

De quebra, ainda enfraquece o bolsonarismo em uma semana crucial em que o PL tenta aprovar a anistia na Câmara, ao passo que o centrão mediu um projeto de lei para reduzir as penas dos condenados por tentativa de golpe, inclusive o ex-presidente Bolsonaro, aquele que ficou conhecido como PL da dosimetria, mas que, na verdade, é um PL de redução de penas. Amanda Klein

Klein ressalta que a repercussão negativa da PEC nas redes sociais contribuiu para a mobilização espontânea nas ruas. Segundo ela, o sentimento de indignação uniu grupos diversos em várias capitais.

[A esquerda] Aproveitou esse momentum, esse ímpeto, esse ânimo da PEC da Blindagem, que gerou uma repercussão muito negativa nas redes sociais, e conseguiu amalgamar esse sentimento que levou essas pessoas de forma muito orgânica e muito espontânea às ruas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias capitais do Brasil, produziu essa imagem aí toda estendida, muito comparada da direita. Amanda Klein

