Espanha enfrenta dificuldades para se 'desconectar' da tecnologia militar israelense

22/09/2025 10h09

Voz muito crítica das ações israelenses em Gaza, o governo espanhol anunciou um embargo de armas contra Israel, mas alcançar a "desconexão" total da tecnologia militar desse país parece complicado.

O chefe do Executivo, o socialista Pedro Sánchez, anunciou em 8 de setembro uma série de medidas para "deter o genocídio em Gaza", incluindo consolidar "juridicamente o embargo" sobre as vendas e compras de armamento de Israel, aplicado "de fato desde outubro do ano 2023".

O decreto que especificará os termos da disposição, que sofreu atrasos, deve ser aprovado no Conselho de Ministros de terça-feira (23). 

O governo de esquerda já cancelou um contrato para adquirir lançadores de foguetes de design israelense avaliados em 700 milhões de euros (R$ 4,4 milhões, na cotação atual), bem como a aquisição de 168 lançadores de mísseis antitanque, que deveriam ser fabricados na Espanha sob licença de uma empresa israelense. 

Mas alcançar o "objetivo de zero dependência de Israel" por meio de "planos de desconexão", conforme prometido em junho pela secretária de Estado da Defesa, Amparo Valcarce, continua sendo complexo.

"Uma coisa é a intenção de cortar (de forma) radical e outra coisa é a realidade. Todas essas decisões têm repercussões", afirmou uma fonte militar à AFP, descrevendo um "tema sensível".

A mudança de paradigma afeta munições, rádios nos tanques de combate, blindados e lançadores de mísseis, segundo a imprensa espanhola.

"O que as indústrias israelenses estavam realizando" já está sendo substituído por "indústrias espanholas", tentou tranquilizar esta semana a ministra da Defesa, Margarita Robles, afirmando que a aposta é "pela indústria espanhola, pela indústria europeia", mas, em nenhum caso, "pela indústria israelense".

No entanto, a confiança da ministra não convence todos os especialistas, que destacam os prazos apertados para substituir os equipamentos cujos contratos de aquisição foram cancelados. 

"Não há tecnologias espanholas disponíveis para substituí-los. Teríamos que desenvolver pesquisa", analisa Félix Arteaga, pesquisador especializado em segurança internacional do Real Instituto Elcano de Madri. 

Para ele, recorrer a tecnologias disponíveis, como as americanas, seria substituir uma dependência por outra, e não se alcançaria a desejada "autonomia estratégica".

As alternativas não são muitas e, por enquanto, são inconcebíveis, segundo David Khalfa, pesquisador da Fundação Jean-Jaurès e copresidente do centro Atlantic Middle East Forum. Apenas Rússia, China e Estados Unidos possuem este conhecimento hoje.

© Agence France-Presse

