Enel atribui falta de luz em SP a chuva e ventos; 400 mil estão sem energia

A Enel, concessionária de energia de São Paulo, culpou a falta de fornecimento nas suas áreas de concessão no estado às fortes chuvas e ventos que atingiram a região. O pico ocorreu nesta tarde quando 561.987 imóveis na Grande SP, sendo 398.335 deles na capital, ficaram sem energia.

O que aconteceu

Enel diz que as condições meteorológicas afetaram o fornecimento em diversos pontos. Eles alegaram que, por volta das 10h, havia 151 mil imóveis sem fornecimento, mas 50 minutos depois houve o desligamento em uma subestação da transmissora Isa Energia Brasil que impactou 900 mil clientes.

Após a normalização, eles argumentam que nesta tarde fortes rajadas de vento atingiram a área de concessão. Segundo a empresa, esse cenário provocou "danos severos" em diversos trechos da rede elétrica. Também citaram que técnicos identificaram queda de árvores sobre trechos de uma linha que abastece as subestações Gato Preto e Jordanésia.

Empresa afirma ter reforçado antecipadamente as equipes que atuam em campo. A empresa diz que tenta reconstruir trechos danificados, principalmente, por queda de árvores e galhos, além de buscar agilizar o restabelecimento da energia a todos os clientes.

Falta de luz atinge 451.830 imóveis na Grande São Paulo, segundo boletim divulgado pela Enel às 20h19. Do total, 326.527 residências sem luz são na capital. O município de Cajamar é o mais afetado na área de concessão, com 41,53% dos clientes com o serviço interrompido.

O pico de imóveis sem energia ocorreu às 16h34. Na ocasião, 561.987 imóveis na Grande SP, sendo 398.335 deles na capital, ficaram sem fornecimento. Às 18h04, 51,54% dos clientes de Cajamar estavam sem luz.

Na região do Campo de Marte, zona norte da capital, ventos chegaram a 98,2 km/h. Já na região do Aeroporto de Congonhas, as rajadas alcançaram 87 km/h, segundo a Enel.

Nunes critica Enel

Prefeito da capital paulista critica Enel por não "aumentar as suas equipes" de trabalho nas ruas. Em entrevista ao SP2 (TV Globo), Ricardo Nunes (MDB) explicou que as equipes da gestão municipal dependem que a Enel desligue a energia para fazer a poda das árvores que caíram. Ele acrescentou que, em algumas situações, a concessionária demora para chegar aos locais. Até esta noite, o número de árvores que caíram é de 128, segundo a prefeitura.

Nunes também disse ter um documento que demonstra que a Enel tem poucas equipes. Segundo o gestor municipal, o documento comprova que a concessionária tem o menor número de equipes proporcionalmente ao número de clientes entre todas as empresas de energia do estado. O UOL tenta contato com a prefeitura para obter o documento e com a Enel para comentar as declarações.

A Enel sempre destacou muito isso, quis colocar a culpa nas árvores. Mas existem muitos locais que estão sem energia e não tem nenhuma relação com a queda de árvores.

Ricardo Nunes, prefeito da capital paulista

Chuva forte e ventania

Até às 18h10, o Corpo de Bombeiros recebeu 792 chamadas para quedas de árvores em todo o estado. Também foram feitas 27 chamadas para desabamentos e 21 para enchentes.

Por volta das 13h40, a Defesa Civil chegou a emitir alerta severo para temporais com rajadas de vento na Grande São Paulo, litoral e centro-oeste. O órgão também informou sobre o risco de quedas de árvores e destelhamento.

Caixa d'água despencou de prédio durante temporal em Araçatuba. Outro vídeo mostra uma UPA em Sumaré, na capital, alagada.

Telhas da estação Brás se soltaram devido à chuva e fortes ventos por volta das 14h. Um passageiro teve ferimentos leves e foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Mooca, segundo a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A empresa informou que parte do acesso principal da estação está restrito, mas não houve interferência na circulação dos trens.

Teto de um estacionamento no Brás, centro de São Paulo, desabou durante a chuva. Foto mostra que desabamento atingiu carros na rua Coronel Mursa.

Teto de um estacionamento na rua Coronel Mursa, no bairro do Brás, na região central de São Paulo, desbou sobre carros estacionados durante a forte chuva que caiu sobre a capital Imagem: 22.set.25 - Julio Zerbatto/Estadão Conteúdo

Até às 18h, 25 voos com destino ao Aeroporto de Guarulhos foram cancelados em meio às fortes chuvas. Outros 24 com destino ao local foram alternados, segundo a GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto. Já em Congonhas, 12 partidas e 13 chegadas foram canceladas até às 18h51.