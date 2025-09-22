Topo

Empresa de sorvetes Magnum usará IA da NotCo em novos produtos

22/09/2025 15h59

Por Jessica DiNapoli

NOVA YORK (Reuters) - A empresa de sorvetes Magnum, da Unilever,, que deve ser listada publicamente em novembro, planeja usar a inteligência artificial da start-up chilena NotCo para reformular produtos e criar novos.

A Magnum planeja usar a IA da NotCo para analisar as calorias do sorvete, criar novos produtos à base de plantas e ajudar a gerenciar o aumento dos custos das commodities, disse Zbigniew Lewicki, diretor de pesquisa, design e inovação da Magnum Ice Cream Company, em comunicado.

Lewicki disse que os consumidores querem se deliciar, mas também buscam porções menores e produtos mais sustentáveis.

A Magnum, que também inclui as marcas de sorvete Ben & Jerry's e Cornetto, é uma das mais de uma dúzia de empresas de bens de consumo que estão trabalhando com a NotCo para reformular seus produtos, disse o presidente-executivo Matias Muchnick.

Nos últimos anos, os principais fabricantes de alimentos usaram a IA da empresa para tentar responder mais rapidamente às mudanças no gosto dos consumidores, inspiradas pelo movimento "Make America Healthy Again" (Torne a América Saudável Novamente) e pelo aumento da inflação de ingredientes brutos como o cacau, disse Muchnick.

As empresas apostam na tecnologia da NotCo para encontrar substitutos para os corantes sintéticos, reduzir o açúcar e encontrar o próximo sabor viral, como o chocolate de Dubai, disse Muchnick.

A NotCo trabalhou anteriormente com a Kraft Heinz em macarrão e queijo à base de plantas, queijo simples e maionese.

(Reportagem de Jessica DiNapoli em Nova York)

