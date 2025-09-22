Em funeral de Charlie Kirk, Trump ataca adversários políticos

Por Nathan Layne e Nandita Bose e Joseph Ax

GLENDALE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou o ativista conservador assassinado Charlie Kirk como um "mártir da liberdade norte-americana" no domingo e prometeu, em seu funeral, dar continuidade ao seu trabalho, ao mesmo tempo em que acusou novamente o que chamou de "esquerda radical" pelo assassinato de Kirk.

"A violência vem em grande parte da esquerda", disse Trump sem citar qualquer evidência, em comentários que minimizaram a violência política da direita e muitas vezes se tornaram fortemente partidários em contraste com o tom mais solene que a maioria dos outros oradores adotou.

Trump culpou a esquerda pelo ataque mortal antes mesmo de um suspeito ter sido detido. Suas mensagens refletiram a natureza dupla do memorial de Kirk, que misturou ambiente de renascimento religioso com um comício do "Make America Great Again".

O funeral, organizado pela entidade conservadora de defesa dos jovens de Kirk, a Turning Point USA, atraiu dezenas de milhares de pessoas vestidas de vermelho, branco e azul que lotaram o State Farm Stadium em Glendale, Arizona.

Os amigos e colegas conservadores de Kirk o elogiaram como um cristão inspirador que fundou um movimento político que eles prometeram cultivar.

Sua esposa, Erika, que assumiu o comando da Turning Point, fez um tributo emocionado ao falecido marido, olhando para o céu e dizendo: "Eu te amo", antes de falar sobre a devoção dele ao cristianismo, à família e ao ativismo. O casal Kirk tem dois filhos pequenos.

"Quero que todos vocês saibam que, embora Charlie tenha morrido cedo demais, ele também estava pronto para morrer", disse ela. "Ele deixou este mundo sem arrependimentos. Ele fez 100% do que podia todos os dias."

Ela também ofereceu perdão ao homem de 22 anos que foi acusado do assassinato de Kirk, citando o relato bíblico de que Jesus Cristo pediu aos seus seguidores que perdoassem seus algozes enquanto estava na cruz.

"Meu marido Charlie queria salvar homens jovens, assim como aquele que tirou sua vida", afirmou ela, em lágrimas, enquanto a multidão aplaudia solenemente.

Algumas figuras políticas consideraram a morte de Kirk como um momento crucial para o movimento conservador, exortando os seguidores a concluir o trabalho que ele começou, em uma linguagem às vezes agressiva.

"Levaremos Charlie e Erika em nossos corações todos os dias e lutaremos com muito mais afinco por causa do que vocês fizeram conosco", disse Stephen Miller, o poderoso assessor da Casa Branca, em um discurso inflamado. "Vocês não têm ideia do dragão que despertaram. Vocês não têm ideia de como estaremos determinados a salvar esta civilização, a salvar o Ocidente, a salvar a república."

Kirk, de 31 anos, foi morto com uma única bala enquanto respondia a uma pergunta da plateia em um evento de uma universidade em Utah. Um estudante de 22 anos de faculdade técnica de Utah foi acusado do assassinato de Kirk. Os investigadores ainda estão procurando um motivo, que ainda não está claro. Eles têm examinado suas supostas mensagens de texto para um amigo e mensagens gravadas em quatro cápsulas de balas. Especialistas disseram que elas poderiam fazer referência a grupos de esquerda ou de direita.

Grupos de direitos civis criticavam Kirk por sua retórica, apontando inúmeros exemplos que descreveram como racistas, anti-imigrantes, transfóbicos e misóginos. Seus apoiadores dizem que ele era um defensor dos valores conservadores.

Sua morte aumentou os temores sobre a crescente frequência da violência política nos EUA em todo o espectro ideológico, além de aprofundar as divisões partidárias.

(Reportagem de Nathan Layne, Nandita Bose e Regina Revazova em Glendale, Arizona; reportagem adicional de Ted Hesson e Tim Reid em Washington)