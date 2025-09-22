Topo

Notícias

Eletrobras inaugura linha de transmissão Manaus-Boa Vista

São Paulo

22/09/2025 18h43

A Eletrobras informou que a Linha de Transmissão Manaus - Boa Vista entrou em operação comercial no dia 16 de setembro de 2025, integrando o Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional - SIN. Segundo comunicado ao mercado, o empreendimento contou com investimento de aproximadamente R$ 3,3 bilhões e possui 724 km de extensão de linhas de transmissão em 500kV, em circuito duplo.

O prazo da concessão é até 2051 e a Receita Anual Permitida (RAP) é de R$ 562 milhões, base setembro/2025. A concessionária Transnorte Energia (TNE), responsável pelo empreendimento, tem como acionistas a Eletrobras e Alupar, com participações de 64,6% e 35,4%, respectivamente.

O acordo de acionistas vigente prevê o aumento progressivo da participação da Eletrobras, conforme novos aumentos de capital e uma opção de compra que pode ser exercida a partir de agora, com a entrada em operação do empreendimento. Com a entrada em operação, a estimativa da empresa é que, inicialmente, haja uma redução de cerca de 280 mil toneladas de CO2 por ano, decorrentes da diminuição da geração não renovável.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Trump rejeita convite de Maduro para dialogar

Messias, Levi, juízes: quem perdeu visto e é alvo da sanção de Trump

CPMI sugere prisão de homem apontado como sócio do 'Careca do INSS'

Wall Street volta a bater recordes, impulsionada por setor tecnológico

Programa de Jimmy Kimmel voltará ao ar na 3ª feira nos EUA

Policial preso por morte de jovem forçado a beber lança-perfume é demitido

Autoridade Palestina diz que reconhecimento de Estado pela França é uma decisão "histórica e valente"

Justiça manda PL responder se ainda paga salário de R$ 42 mil a Bolsonaro

FDA emitirá aviso a médicos sobre risco do paracetamol durante a gravidez, diz Kennedy Jr

Empresário apontado como intermediário do 'Careca do INSS' diz que eles não eram sócios

Trump liga uso de Tylenol por grávidas a autismo: o que os estudos mostram?