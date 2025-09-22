Ela tentou suicídio até descobrir por que fazia caretas sem querer

Quatro anos e meio. Esse foi o tempo entre o surgimento dos primeiros sintomas em Maria Nilde de Oliveira Soares, 54, e a descoberta do seu diagnóstico: distonia.

Ela teve de se consultar com médicos de diversas áreas, incluindo sete neurologistas. Imersa na incerteza e sem perspectiva de melhora, tentou, por duas vezes, tirar a própria vida.

A distonia causa contrações musculares involuntárias em uma ou mais regiões do corpo e pode ser confundida com outras questões de saúde, como a doença de Parkinson e até mesmo transtornos psiquiátricos. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 65 mil brasileiros vivam com o distúrbio.

'Fazia caretas horrendas'

Natural de São Luís, ela atuava como consultora de vendas numa empresa de software em São Paulo, onde mora, e estava em reunião com um cliente. De repente, começou a fazer caretas involuntárias.

O cliente me perguntou se eu estava bem e disse que meu rosto estava estranho. Fui ao toalete e, quando me vi no espelho, quase tive um infarto. Estava fazendo caretas horrendas. Cancelei a reunião e fui direto ao pronto-socorro. Chegando lá, me disseram que eu estava com crise de ansiedade.

Maria Nilde de Oliveira Soares

Naquele dia, Nilde deu início à longa batalha pelo diagnóstico correto. Ao longo de quatro anos e meio, diversos psiquiatras e até mesmo neurologistas não souberam apontar o que ela tinha. Sem respostas para seus sintomas, Nilde tentou suicídio pela primeira vez.

Foi só com o sétimo neurologista, um especialista em distúrbios do movimento, que veio a resposta: distonia cervical idiopática, ou seja, sem causa aparente.

Doença se confunde com outras

Segundo a neurologista Francine Mendonça, especialista em distúrbios do movimento, a distonia é uma doença que provoca descontrole motor no sistema nervoso central, podendo atingir uma região específica do corpo ou mais de uma. No caso da distonia cervical, os tiques se concentram no pescoço, nos ombros e no rosto.

A distonia tem dois tipos: a primária e a secundária. Enquanto a primária não decorre de outra questão, a secundária, como o nome sugere, tem origem em outros fatores. Entre eles estão o uso contínuo de alguns medicamentos (como antipsicóticos), traumas, lesões, complicações no nascimento e doenças como AVC (acidente vascular cerebral).

O diagnóstico da distonia pode ser difícil por dois fatores, segundo a neurologista: o desconhecimento da doença e a suspeita de outros quadros. Por ser uma doença rara, ela pode ser desconhecida até mesmo por neurologistas gerais, ou seja, que não são especialistas em distúrbios do movimento. A eletroneuromiografia, exame que avalia o funcionamento de nervos e músculos, pode ajudar a concluir o diagnóstico.

Muitas vezes o paciente é encaminhado a outras especialidades da medicina que não a neurologia. Os médicos acham que é ansiedade, tique nervoso, outras doenças que causam tremores (como a doença de Parkinson) ou quadros ortopédicos, por exemplo. Francine Mendonça, neurologista

"Já tive paciente com distonia que foi submetido a uma cirurgia ortopédica. Até chegar ao meu consultório, foram anos de dor, sem diagnóstico", completa a especialista.

Além de tiques involuntários, a distonia pode causar também dor e fadiga, além de sintomas psicológicos, como ansiedade e depressão, causados principalmente pelo constrangimento social.

'Não é motivo de riso'

Em 2018, Nilde fundou Instituto Distonia Saúde, criado para divulgar informações sobre o distúrbio no Brasil Imagem: Arquivo Pessoal

Hoje Nilde tem a distonia controlada por meio de tratamentos, mas lembra que, anos atrás, as pessoas olhavam estranho para ela na rua, enquanto riam e debochavam.

Um episódio em especial ficou marcado na memória. Ela estava no ônibus quando uma mulher disfarçadamente tirou uma foto dela. Mesmo com dor e andando com a ajuda de uma bengala, se levantou e foi dar uma lição sobre empatia.

"Olhei para a mulher e disse: 'Isso que você está vendo não é motivo de riso. Essa doença que eu tenho é neurológica e é algo que me dói muito —mas me dói mais ver alguém como você, uma pessoa adulta, tendo esse tipo de atitude'", relata.

"Não satisfeita, peguei o celular da mão da mulher e apaguei a foto. Na sequência, passei meu perfil do Orkut [antiga rede social, semelhante ao Facebook] e a orientei a procurar saber sobre a doença que eu tinha. Ela me segue nas redes até hoje", acrescenta.

O diagnóstico da doença, apesar de trazer certo alívio, também vinha com inseguranças. Sem saber se teria dinheiro para arcar com seu tratamento, Nilde tentou suicídio pela segunda vez.

Mas se reergueu com uma missão. A desinformação generalizada sobre a distonia e a invisibilidade das pessoas que vivem com a doença levaram Nilde a fundar, em 2018, o Instituto Distonia Saúde, criado para divulgar informações sobre o distúrbio no Brasil —não só entre a sociedade civil, mas também, e principalmente, entre neurologistas clínicos e familiares de pacientes.

Nilde iniciou o tratamento com aplicações de toxina botulínica e, em 2023, se submeteu à cirurgia de estimulação cerebral profunda. Imagem: Arquivo Pessoal

O instituto dispõe de um site com as principais informações sobre a doença (inclusive uma lista de médicos que atuam por todo o Brasil no tratamento do distúrbio), oferece grupos de apoio e promove eventos presenciais e online.

Tratamentos

A distonia não tem cura, segundo a neurologista Francine Barbosa, mas existem algumas opções de tratamento. A principal delas, padrão-ouro no início da doença, são aplicações regulares de toxina botulínica (botox), que ajudam a relaxar os músculos. O indicado é fazer uma aplicação a cada três ou quatro meses.

Outras possibilidades incluem fisioterapia, medicamentos orais e, por último, cirurgia. Caso o paciente não obtenha boa resposta aos demais tratamentos, a indicação é a cirurgia de estimulação cerebral profunda (ECP, ou DBS, na sigla em inglês).

Nilde iniciou o tratamento com aplicações de toxina botulínica e, em 2023, se submeteu ao procedimento.

A cirurgia pode ser feita para tratar algumas doenças neurológicas, como a doença de Parkinson e a distonia, de acordo com o neurocirurgião Wilson Morikawa, especialista em distúrbios do movimento e membro titular da SBN (Sociedade Brasileira de Neurocirurgia). O objetivo é implantar um "marca-passo cerebral", que envia impulsos elétricos para o cérebro.

Os cirurgiões fazem dois furos na região frontal do crânio —um em cada lado— e implantam um eletrodo. Os médicos não conseguem enxergar dentro da cabeça do paciente. Em vez disso, reconstroem imagens do cérebro para fazer uma espécie de mapa 3D e se baseiam nele para realizar o procedimento.

"Nós implantamos o eletrodo em alvos específicos. Existe o STN [núcleo subtalâmico] e o GPI [globo pálido interno]", explica Morikawa. "Em casos de Parkinson, esses são os dois principais alvos. Já no caso da distonia o principal alvo é o GPI. É como se houvesse um desbalanço das vias do sistema motor."

Alguns eletrodos são recarregáveis, como o implantado no cérebro de Nilde, e outros não, segundo Morikawa. Ambos os modelos têm vantagens e desvantagens. O eletrodo recarregável tem uma bateria que dura mais tempo (cerca de 9 a 25 anos; o outro dura de 3 a 5 anos). Em contrapartida, o paciente precisa recarregar o sistema semanalmente.

No caso do eletrodo recarregável, o carregamento é feito por indução. Uma bateria é implantada sob a pele do paciente — no peito, abaixo na clavícula ou na região abdominal. Toda vez que ele precisar fazer o carregamento, deve posicionar um aparelho sobre a bateria até que ela esteja totalmente carregada.

'Me quebrou por inteira, mas me deu uma missão'

Para Nilde, o tratamento adequado e, principalmente, acessível, é fundamental para a qualidade de vida das pessoas com distonia. Emocionada, ela relembra que, em cinco anos, 27 conhecidos que vivem com a doença morreram por suicídio —11 deles no período da pandemia de covid-19, quando os postos de saúde estavam lotados.

Um desses casos é o de um adolescente de 17 anos, morador do interior do Ceará, que tirou a própria vida após a bateria que alimentava o sistema arriar e ele não conseguir ir a São Paulo para buscar ajuda. Nilde conversou com ele em uma sexta-feira e, na segunda, ficou sabendo que ele havia partido.

Às vezes agradeço pela dor que tem invadido minha vida. Apesar de a distonia ter me quebrado por inteira, ela me deu uma missão, que é ajudar o maior número de pessoas a ter uma vida digna. Algumas pessoas já nascem com suas missões predefinidas, por vocação. A minha missão veio por meio da dor.

Maria Nilde de Oliveira Soares

