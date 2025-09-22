Topo

Notícias

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial de seu pai

22/09/2025 15h26

A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou nesta segunda-feira (22) que apresentou uma denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação devido às manobras para impulsionar sanções dos Estados Unidos para interferir no julgamento por golpismo de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Ameaçavam as autoridades judiciárias e de outros Poderes com a promessa de que conseguiriam de autoridades norte-americanas sanções dispostas para dificultar e arruinar suas vidas civis, mesmo no Brasil, se o processo criminal não tivesse o fim que desejavam", disse a PGR em um comunicado.

rsr/app/mel/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

PGR: Gonet denuncia Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em processo judicial

EUA sanciona esposa de Alexandre de Moraes

Enel SP: chuvas deixam 579,5 mil clientes sem energia nesta tarde

Treinamento em IA se torna obrigatório em mais faculdades de Direito dos EUA

Líderes da oposição na Venezuela apoiam presença militar dos EUA no Caribe

STF chama de 'injusta' sanção à mulher de Moraes, e ministro classifica medida como 'ilegal'

Governo Trump diz que quem facilitar 'atos estrangeiros malignos' será responsabilizado

Mais de 35 mil peregrinos chassídicos chegam à Ucrânia para o ano novo judaico

Prefeitura na Bahia divulga indevidamente nomes de centenas de pacientes com HIV

Tensões com a polícia marcam protestos na Itália contra ofensiva israelense em Gaza

PGR denuncia Eduardo Bolsonaro por coação em processo judicial de seu pai