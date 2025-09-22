Josias: 'Sanção à esposa de Moraes é provocação e precisa de resposta'

Os Estados Unidos ampliaram as sanções da Lei Magnitsky ao incluir Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e o Instituto Lex, ligado à família do magistrado, em uma atitude "sem nexo", afirma Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

A medida, anunciada enquanto Lula está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, é vista como uma provocação em meio ao clima tenso entre Brasil e EUA.

[Essa medida de Trump] É uma provocação em função da presença do Lula e é uma provocação também porque não tem o menor nexo. Josias de Souza, colunista do UOL

O comentarista lembra que o Supremo condenou Bolsonaro por decisão colegiada, não individual de Moraes. Para ele, a inclusão de Viviane é ainda mais difícil de justificar e pode abrir espaço para novos alvos da lei.

Já não havia nexo na sanção imposta quando a Casa Branca resolveu enquadrar o Alexandre de Moraes. Faz menos nexo ainda a inclusão da mulher do Alexandre de Moraes, porque, se formos analisar, o Marco Rubio anunciou que haveria novas sanções depois que o Supremo condenou o Bolsonaro a 27 anos de cadeia, junto com os seus cúmplices daquele núcleo crucial do golpe, isso não foi uma decisão do Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes foi o relator do processo, mas essa decisão prevaleceu na Primeira Turma do Supremo por quatro votos a um, portanto foi uma decisão colegiada. Não foi decisão individual do Alexandre Moraes. Josias de Souza

As sanções atingem também cartões e transações financeiras em dólar, ampliando o impacto sobre a família e entidades ligadas a Moraes. O governo Lula avalia resposta jurídica nos EUA, segundo Josias, que defende ação do Itamaraty e da Advocacia-Geral da União.

O Lula já ofereceu [ajuda] ao Alexandre Moraes. E ali o Alexandre Moraes falou, 'não acho que é o caso'. Acho que a opinião do Alexandre Moraes, inclusive agora, está em segundo plano, ou deveria ser colocada em segundo plano, não se trata mais de uma decisão ou de uma deliberação do ministro, trata-se de uma provocação contra o Estado brasileiro e precisa ser respondida à altura. Josias de Souza

Veja a íntegra do programa: