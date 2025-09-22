Topo

Dupla Sena: Prêmio acumula e vai a R$ 11,8 milhões; veja dezenas sorteadas

Imagem: Pollyana Ventura/Getty Images/iStockphoto
22/09/2025 20h16Atualizada em 22/09/2025 20h53

Ninguém acertou as dezenas sorteadas hoje no concurso 2863 da Dupla Sena.

O que aconteceu:

No primeiro sorteio, as dezenas foram 05-40-41-46-48-50.

23 apostas acertaram cinco números e levam R$ 6.874,39.

1.484 apostas acertaram quatro números e recebem R$ 121,76.

26.949 jogos vencedores fizeram três acertos e ganham R$ 3,35.

Segundo sorteio:

As dezenas sorteadas foram 17-24-28-30-47-48.

29 apostas acertaram cinco números e cada uma levou R$ 4.906,89.

1.475 jogos vencedores com quatro dezenas ganham R$ 122,50.

27.996 apostas fizeram três acertos, com prêmio de R$ 3,22.

O próximo concurso será realizado na quarta, com prêmio estimado de R$ 11,8 milhões.

Quanto custa apostar na Dupla Sena?

Depende de quantos números você pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 3, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 50. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 21. No cenário mais caro, com 15 números no volante, a aposta chega a custar R$ 15.015.

E quais são as minhas chances de ganhar na Dupla Sena?

Isso também varia de acordo com a quantidade de dezenas na sua aposta. Com a menor (R$ 3), de seis números, a chance de acertar todas as bolinhas de algum dos dois sorteios é de uma em 15.890.700. Jogando uma dezena a mais (R$ 21), a probabilidade aumenta. Passa a ser de uma em 2.270.100. Quem estiver disposto a pagar mais de R$ 15 mil na aposta com 15 dezenas terá uma chance em 3.174 de cravar algum dos dois sorteios e levar algum dos maiores prêmios.

