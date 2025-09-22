Topo

Donnarumma recebe Troféu Yashin de melhor goleiro da temporada

22/09/2025 17h02

O goleiro Gianluigi Donnarumma, figura-chave na conquista do primeiro título da Liga dos Campeões do Paris Saint-Germain na temporada passada, recebeu o Troféu Yachin de melhor goleiro nesta segunda-feira (22), durante a cerimônia da Bola de Ouro de 2025. 

O italiano, que deixou o PSG neste verão e assinou com o Manchester City, conquistou o prêmio pela segunda vez aos 26 anos, sucedendo Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa e da seleção argentina. 

Em 2021, ele ergueu o troféu após ser eleito o melhor jogador da Eurocopa pela Itália, campeã europeia. 

Em Paris, sua passagem de quatro anos terminou com o PSG conquistando o título histórico da Liga dos Campeões. 

O goleiro foi um dos protagonistas da equipe, fazendo defesas decisivas, tanto na disputa por pênaltis contra o Liverpool, nas oitavas de final, quanto no jogo de volta da semifinal contra o Arsenal. 

Regularmente criticado desde sua chegada ao PSG em 2021, tanto por suas saídas aéreas arriscadas quanto pela inconsistência de seu jogo com os pés, um setor crucial do esquema tático de Luis Enrique, Donnarumma parecia ter encerrado qualquer discussão em torno de sua titularidade. 

Mas o Paris Saint-Germain decidiu contratar o françês Lucas Chevalier.

Depois de não conseguir chegar a um acordo de renovação com o clube parisiense, Donnarumma se transferiu para o Manchester City, onde vem tendo um bom desempenho neste início de temporada.

Na categoria feminina, o Troféu Yashin foi para a goleira da seleção inglesa e do Chelsea, Hannah Hampton.

ali-bap/cpb/aam/cb

© Agence France-Presse

