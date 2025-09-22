Dólar sobe nos primeiros negócios do dia na contramão do exterior

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a segunda-feira com alta ante o real, na contramão do recuo da moeda norte-americana no exterior, com o mercado monitorando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participa de evento nesta manhã em São Paulo.

A semana carregada de indicadores e eventos econômicos no Brasil e no exterior também está no radar dos investidores.

Às 9h06, o dólar à vista tinha alta de 0,33%, aos R$5,3378 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha leve alta de 0,02%, a R$5,3480.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em leve alta de 0,02%, aos R$5,3205.

O Banco Central fará às 11h30 leilão de até 30.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

(Por Fabrício de Castro)