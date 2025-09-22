Dois hospitais de Gaza interrompem operações por escalada da ofensiva israelense, diz Ministério da Saúde

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - O Ministério da Saúde de Gaza informou que dois hospitais da Cidade de Gaza foram desativados devido à escalada da ofensiva terrestre de Israel e aos danos causados pelos contínuos bombardeios israelenses, à medida que os tanques avançavam mais profundamente no território.

O ministério disse em comunicado que o Hospital Infantil Al-Rantissi foi seriamente danificado há alguns dias por um bombardeio israelense. Ao mesmo tempo, relatou ataques israelenses nas proximidades do Eye Hospital que também forçaram a suspensão dos serviços.

"A ocupação visa deliberada e sistematicamente o sistema de saúde na província de Gaza como parte de sua política genocida contra a Faixa", afirmou.

"Nenhuma das instalações ou hospitais tem rotas de acesso seguras que permitam que os pacientes e os feridos cheguem até eles", acrescentou o ministério.

Não houve comentário israelense imediato.

Após quase dois anos de guerra, Israel descreve a Cidade de Gaza como o último bastião do Hamas. Os militares israelenses têm demolido blocos de moradia que, segundo eles, estavam sendo usados pelo grupo militante desde que Israel lançou seu ataque terrestre à cidade neste mês.

Nesta segunda-feira, os moradores disseram que tanques israelenses avançaram mais profundamente na área de Sheikh Radwan e na Jala Street, no norte da Cidade de Gaza, onde estão localizados os dois hospitais, enquanto em Tel Al-Hawa, no sudeste, os tanques avançaram mais profundamente na direção das partes ocidentais da cidade.

Eles disseram que as forças israelenses usaram veículos carregados de explosivos, detonados remotamente, para explodir dezenas de casas nas duas regiões.

Em uma reunião na segunda-feira, no quartel-general militar em Tel Aviv, com o ministro da Defesa, Israel Katz, e o chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirmou sua determinação de eliminar o Hamas, garantir a libertação dos reféns restantes e assegurar que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel, informou seu gabinete.

A ofensiva alarmou as famílias dos reféns israelenses ainda mantidos pelo Hamas em Gaza. Acredita-se que 20 de 48 prisioneiros ainda estejam vivos.

Enquanto isso, as autoridades de saúde locais disseram que pelo menos 25 pessoas foram mortas pelo fogo israelense na segunda-feira em todo o enclave, a maioria delas na Cidade de Gaza.

Os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel mataram 1.200 pessoas, e outras 251 foram feitas reféns, de acordo com os registros israelenses.

A campanha de dois anos de Israel matou mais de 65.000 palestinos, a maioria civis, segundo autoridades de saúde de Gaza, espalhou a fome, demoliu a maioria dos edifícios e deslocou a maior parte da população do território, em muitos casos várias vezes.

(Reportagem adicional de Alex Cornwell em Jerusalém)