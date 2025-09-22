Dirigente do Fed vê 'espaço limitado' para cortes adicionais de juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, afirmou nesta segunda-feira, 22, que vê "espaço limitado" para cortes adicionais nos juros sem que a política monetária fique excessivamente acomodatícia.

Em evento organizado pelo Brookins Institute, o dirigente explicou que apoiou a redução de 25 pontos-base na taxa básica semana passada como uma "precaução" para apoiar o mercado de trabalho contra os crescentes riscos de enfraquecimento.

"No entanto, acredito que há espaço limitado para flexibilizar ainda mais sem que a política se torne excessivamente acomodatícia, e devemos agir com cautela", ressaltou ele, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).

Fatores condicionantes

O presidente do Federal Reserve de St. Louis afirmou que apoiaria mais cortes de juros à frente desde que surjam novos sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho sem que os riscos de inflação persistente tenham aumentado.

Musalem defendeu uma política monetária que equilibre os lados do mandato duplo - estabilidade de preços e máximo emprego.

Para ele, impor ênfase excessiva no mercado de trabalho pode levar a uma postura exageradamente acomodatícia, o que inclinaria a curva de juros e potencialmente elevaria as expectativas de inflação. "No entanto, se as expectativas de inflação estiverem bem ancoradas, a ênfase excessiva no objetivo de inflação corre o risco de não fornecer apoio suficiente para manter um pleno emprego", ponderou.

Musalem definiu a política monetária atual como "entre modestamente restritiva e neutra". Na visão dele, a marca de 1% não necessariamente significa um piso para os juros. "Mas para chegar lá, eu acredito que a perspectiva ou o equilíbrio de riscos devem mudar ainda mais em relação aos níveis atuais, especialmente se a inflação provavelmente permanecer persistentemente acima da meta", ressaltou.