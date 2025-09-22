Topo

Dirigente defende independência do Fed acompanhada de transparência e prestação de contas

São Paulo

22/09/2025 14h28

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de St. Louis, Alberto Musalem, defendeu nesta segunda-feira, 22, a independência do BC dos EUA como forma de levar "resultados melhores" para a economia. Musalem, porém, argumentou que essa autonomia deve ser acompanhado por transparência e prestação de contas à sociedade.

Questionado sobre se apoiaria um corte de 50 pontos-base nos juros, como defendido pelo recém-nomeado diretor do Fed Stephen Miran, Musalem se limitou a dizer que "respeita" todos os colegas. Ele, no entanto, disse que os juros reais estão no nível neutro ou abaixo dele.

O dirigente ainda argumentou em favor de uma série de mudanças na comunicação do Fed, para que o público tenha melhor entendimento sobre a "função de reação" da autoridade monetária. Para ele, por exemplo, o gráfico de pontos deveria ser conectado às projeções para inflação e economia.

Sobre o balanço do Fed, Musalem destacou que indicadores sugerem que as reservas seguem abundantes, mas que em algum momento não especificado o BC tomará a decisão de encerrar o processo de redução.

O dirigente ainda admitiu que "há espaço para melhoras" na coleta e divulgação de indicadores econômicos dos EUA.

No momento, o mercado imobiliário enfraquecido impõe "algum risco" descendente à economia, disse ele. "A incerteza da política econômica permanece elevada, mas diminuiu nos últimos meses", destacou.

