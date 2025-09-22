Diretor do Fed Miran diz que mudanças em políticas dos EUA devem reduzir juros

Por Howard Schneider

(Reuters) - As mudanças nas políticas de imigração, tributárias e regulatórias devem reduzir as taxas de juros nos Estados Unidos e tornar a política monetária atual muito restritiva para o que a economia precisa para manter a inflação na meta de 2% do Federal Reserve, disse o diretor do Fed Stephen Miran nesta segunda-feira.

"Em resumo, a política monetária já se encontra em um nível bastante restritivo. Deixar a taxa de juros de curto prazo cerca de dois pontos percentuais apertada demais pode causar demissões desnecessárias e maior desemprego", disse Miran em comentários preparados para serem apresentados no Economic Club de Nova York.

Na semana passada, Miran discordou quando o Fed reduziu a taxa de juros referencial em 0,25 ponto percentual, dizendo que um corte de 0,5 ponto era necessário. Ele também previu cortes de 0,5 ponto nas próximas duas reuniões do Fed, uma projeção que ele reconheceu "divergir da de outros membros do Fomc".

Miran está de licença como presidente do Conselho de Assessores Econômicos do presidente Donald Trump, e sua visão de corte acentuado dos juros levou imediatamente a perguntas sobre se ele estava simplesmente levando a demanda de Trump por reduções nos custos de empréstimos para as deliberações do Fed.

Mas Miran argumentou que seus colegas, ao avaliarem o ajuste adequado para a política monetária, não levaram em conta como as mudanças na política de Trump, incluindo tarifas, imigração e desregulamentação, estão pressionando para baixo a chamada taxa de juros "neutra".

Embora seja difícil de estimar, a taxa de juros neutra é o nível que não incentiva gastos e investimentos, nem restringe a atividade econômica para aliviar as pressões sobre os preços.

Miran disse achar que a política monetária atual, com uma taxa de referência na faixa de 4% a 4,25%, é muito mais restritiva do que o necessário, dada a sua percepção de que a taxa neutra está em declínio. Ele acredita que os juros deveriam terminar o ano em uma faixa de 2,75% a 3%.

"Na minha opinião, ao não considerar adequadamente a forte pressão de queda sobre a taxa neutra de juros resultante das mudanças nas políticas fiscais e de fronteira está levando alguns a acreditar que a política é menos restritiva do que realmente é", disse Miran.

Outras autoridades do Fed estão preocupadas com o fato de que a taxa neutra pode, na verdade, ser mais alta do que se suspeita, deixando a política monetária menos restritiva - uma situação em que os cortes acentuados defendidos por Miran poderiam desencadear a inflação.

Miran disse que algumas das mudanças de política do governo Trump também estão reduzindo diretamente a inflação, com a imigração mais rígida aliviando a pressão sobre o mercado imobiliário.

"Acredito que os analistas tenham subestimado o impacto significativo da política de imigração sobre a inflação dos aluguéis", disse Miran.

Por outro lado, ele disse sentir que o impacto das tarifas sobre os preços de bens "levou ao que considero níveis irracionais de preocupação" com o aumento dos preços.

A inflação está atualmente quase um ponto percentual acima da meta do Fed.

Na mediana, as autoridades do Fed projetaram na semana passada que serão apropriados mais dois cortes de 25 pontos na taxa de juros este ano, encerrando 2025 cerca de 75 pontos percentuais mais alta do que Miran sugere.

(Reportagem de Howard Schneider)