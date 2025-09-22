Demarest: Direito é ferramenta; diferencial é conhecer o negócio do cliente

José Diaz, presidente do Demarest Advogados, disse que a visão da empresa é ter os melhores advogados em nichos específicos do mercado. "O Direito vira só uma ferramenta. O conhecimento do negócio do cliente é o que realmente cria o diferencial. Aí é onde a gente faz toda a diferença", declara. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Quando me formei, foquei em ser um advogado com bastante conhecimento de direito societário. Hoje, nenhum cliente busca isso. Hoje, eu busco ser o melhor advogado em fusões e aquisições na indústria de agronegócios. Então, eu entendo o negócio do cliente.

Os meus sócios acabam tendo uma penetração maior em cada um dos negócios, onde passam a ter um diálogo com o cliente que vira um idioma próprio. Quando eu tenho o meu sócio de energia conversando com o cliente dele de energia, não entenderíamos a conversa.

Modelo de gestão. Na entrevista, Diaz disse que o escritório identificou a necessidade de dar um atendimento melhor para os clientes em certos nichos, como agronegócio, mercado de capitais, energia e mineração, entre outros. "São setores que, independentemente dos sobressaltos que o país passe, continuarão sendo relevantes."

Busca por profissionais. "A partir daí, passamos a identificar profissionais no mercado que pudessem se agregar à nossa firma com essa lógica de ter um entendimento do negócio do cliente. E nós vamos arriscar dizer que de uma maneira melhor do que o próprio cliente conhece", afirma.

Demarest Advogados é um dos maiores escritórios de advocacia da América Latina. Foi fundado por Kenneth Demarest, advogado norte-americano, e pelo brasileiro João Batista Pereira de Almeida, em 1948, em São Paulo. Hoje, o escritório tem 101 sócios e cerca de 650 funcionários (sendo mais de 300 advogados). Atende cerca de 2.500 clientes corporativos, como grandes grupos de empresas, no Brasil e no exterior.