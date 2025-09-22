Sai fogo, entra chuva: tempestades severas são esperadas em SP hoje

Uma frente fria com instabilidade após um domingo de muito calor marca o começo da semana e a chegada da primavera em São Paulo.

O que aconteceu

Após um domingo com máximas de 35ºC, termômetros caíram e estado tem quadro de "instabilidade generalizada", com chuva. Na capital, a temperatura média deve ser de 20ºC.

Temporais, rajadas de ventos de até 90 km/h e granizo são esperados para o estado. A expectativa é de que o mau tempo esteja mais presente nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas e Sorocaba; no Vale do Ribeira, em Itapeva, na Baixada Santista e no Litoral Norte.

A queda de uma árvore de grande porte bloqueia totalmente a Alameda Santos, no bairro dos Jardins, área nobre de São Paulo, na manhã de hoje. Outras cinco quedas de árvore aconteceram na capital nesta manhã, segundo o Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil de São Paulo desmobilizou o gabinete do fogo e instaurou um novo gabinete da chuva para cuidar do mau tempo. Ainda assim, cinco focos de incêndio no estado são monitorados pela Sala SP Sem Fogo.

Gabinete de crise vai funcionar de forma presencial para lidar com possíveis ocorrências graves, como quedas de árvores e interrupções na energia elétrica e bloqueio de vias. Ele vai contar com membros da Sabesp, Arsesp, bombeiros, SP Águas, Fundo Social, DER e Polícia Rodoviária.

Moradores de regiões com mau tempo devem evitar atividades no mar, tomar cuidado com quedas de raio, principalmente na praia, e ficar longe de objetos soltos que possam ser arremessados pelo vento. Também há necessidade de cuidado ao ficar perto de árvores, que podem cair.

Tempo deve melhorar amanhã, quando a chuva vai passar e o frio vai se instalar no estado. A mínima na cidade de São Paulo deve ser de 13ºC e o frio vai seguir pelo menos até o fim de semana. Na quinta-feira, a expectativa é de que os termômetros variem entre 11ºC e 17ºC na capital.