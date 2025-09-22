Topo

Notícias

Sai fogo, entra chuva: tempestades severas são esperadas em SP hoje

Árvore caiu na Alameda Santos após chuvas e ventos e bloqueou via totalmente na manhã de hoje - Prefeitura de São Paulo
Árvore caiu na Alameda Santos após chuvas e ventos e bloqueou via totalmente na manhã de hoje Imagem: Prefeitura de São Paulo
do UOL

Do UOL, em São Paulo

22/09/2025 08h35

Uma frente fria com instabilidade após um domingo de muito calor marca o começo da semana e a chegada da primavera em São Paulo.

O que aconteceu

Após um domingo com máximas de 35ºC, termômetros caíram e estado tem quadro de "instabilidade generalizada", com chuva. Na capital, a temperatura média deve ser de 20ºC.

Relacionadas

'Rainha da Cavalgada', jovem de 16 anos é achada morta em construção no CE

Quadrilha usava peruca e maquiagem para driblar biometria de benefícios

Líder de esquema de mineração comprou imóvel perto de juízas, diz ex-mulher

Temporais, rajadas de ventos de até 90 km/h e granizo são esperados para o estado. A expectativa é de que o mau tempo esteja mais presente nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas e Sorocaba; no Vale do Ribeira, em Itapeva, na Baixada Santista e no Litoral Norte.

A queda de uma árvore de grande porte bloqueia totalmente a Alameda Santos, no bairro dos Jardins, área nobre de São Paulo, na manhã de hoje. Outras cinco quedas de árvore aconteceram na capital nesta manhã, segundo o Corpo de Bombeiros.

A Defesa Civil de São Paulo desmobilizou o gabinete do fogo e instaurou um novo gabinete da chuva para cuidar do mau tempo. Ainda assim, cinco focos de incêndio no estado são monitorados pela Sala SP Sem Fogo.

Gabinete de crise vai funcionar de forma presencial para lidar com possíveis ocorrências graves, como quedas de árvores e interrupções na energia elétrica e bloqueio de vias. Ele vai contar com membros da Sabesp, Arsesp, bombeiros, SP Águas, Fundo Social, DER e Polícia Rodoviária.

Moradores de regiões com mau tempo devem evitar atividades no mar, tomar cuidado com quedas de raio, principalmente na praia, e ficar longe de objetos soltos que possam ser arremessados pelo vento. Também há necessidade de cuidado ao ficar perto de árvores, que podem cair.

Tempo deve melhorar amanhã, quando a chuva vai passar e o frio vai se instalar no estado. A mínima na cidade de São Paulo deve ser de 13ºC e o frio vai seguir pelo menos até o fim de semana. Na quinta-feira, a expectativa é de que os termômetros variem entre 11ºC e 17ºC na capital.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Com PEC da Blindagem em xeque no Senado, Ciro Nogueira fala em alternativa

Acidente com motorista bêbado mata 8 pessoas em GO; 6 eram da mesma família

Pfizer anuncia compra da Metsera, que produz medicamentos contra a obesidade

STF tem maioria para restringir à Corte autorização de buscas no Congresso

Agrural: com plantio de soja em 0,9% no Brasil, previsão de chuva ganha corpo

Centro Pompidou de Paris fecha para reformas durante cinco anos

Putin propõe prorrogação do tratado de desarmamento nuclear New Start

China reprime conteúdo online que incita hostilidade e pessimismo

Assassinato de Charles Kirk agrava polarização política nos Estados Unidos

Centenas de mulheres protestam na Nigéria por mais cadeiras no Parlamento

Painel do Nepal investigará violência durante os protestos contra corrupção que mataram 74 pessoas