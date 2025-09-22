Topo

Defesa Civil de São Paulo emite alerta para temporal com rajadas de vento nas próximas horas

22/09/2025 13h59

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta no início da tarde desta segunda-feira, 22, para temporais com rajadas de vento nas próximas horas na capital paulista e Região Metropolitana.

"Risco de queda de árvore e destelhamento. Abrigue-se", informou o órgão estadual por meio da mensagem enviada para celulares de moradores do centro e também das zonas norte, oeste e leste da capital, além de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Uma frente fria que avança sobre o País traz chuva e queda de temperatura. A cidade de São Paulo amanheceu nesta segunda-feira, primeiro dia da primavera no Brasil, com céu encoberto e precipitações.

Conforme a empresa de meteorologia Climatempo, a passagem do fenômeno do Sul para o Sudeste do País aumenta o risco de transtornos em todo o Estado paulista e a capital fica em alerta para fortes rajadas de vento de até 80 quilômetros por hora e chuva volumosa.

Há risco para queda de granizo.

Queda de temperaturas

Após a passagem da frente fria nesta segunda-feira por São Paulo, será observado o ingresso do ar frio de origem polar, que vai trazer declínio acentuado das temperaturas, principalmente as máximas, entre terça-feira e domingo, 28, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Veja a previsão para a capital paulista nos próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 17ºC e 25ºC;

- Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC;

- Quarta-feira: entre 14ºC e 17ºC;

- Quinta-feira: entre 13ºC e 15ºC;

- Sexta-feira: entre 12ºC e 17ºC.

