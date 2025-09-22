9 alimentos que ajudam a hidratar e melhorar a saúde da pele seca

Descamação, coceira, vermelhidão e linhas de expressão precoces: a pele seca é um terreno fértil para esses incômodos. Isso acontece porque ela perde mais água do que o corpo consegue repor e, ao mesmo tempo, as glândulas sebáceas trabalham em ritmo lento.

O resultado é um visual sem brilho, elasticidade e firmeza. O ressecamento pode ser agravado por fatores externos —como sol sem proteção, frio intenso e até cosméticos inadequados— ou vir acompanhado de condições como dermatite atópica e hipotireoidismo.

Rotina de cuidados com limpeza, hidratação e proteção solar é essencial, claro. Mas existe outro aliado poderoso que atua nos bastidores: a alimentação. Comer bem pode ajudar a devolver viço e maciez à pele.

A seguir, nove alimentos que funcionam como reforço natural para combater o ressecamento cutâneo —e três que fazem exatamente o contrário.

Coloque no prato

1. Cenoura

A família dos vegetais amarelo-alaranjados (mamão, manga, abóbora também entram no grupo) é rica em betacaroteno, antioxidante que protege contra o ressecamento solar. Além disso, carregam vitaminas A e C, que trabalham juntas na regeneração celular.

Imagem: Getty Images

2. Uva

Os flavonoides presentes na fruta atuam como escudo contra os radicais livres, moléculas que aceleram o envelhecimento da pele. De quebra, oferecem proteção extra contra a radiação ultravioleta, complementando o trabalho do filtro solar de uso diário.

Imagem: iStock

3. Ovo cozido

Na gema está a lecitina, uma substância que promove a interação entre gorduras boas e água, favorecendo a hidratação natural da pele.

Imagem: iStock

4. Frutas cítricas

Além de serem campeãs em vitamina C, potente antioxidante, também estimulam a formação de colágeno, proteína que mantém a firmeza da pele.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

5. Espinafre

Verduras verde-escuras como espinafre, couve e brócolis oferecem ferro, vitaminas A, B e E, além de ácidos graxos ômega 3. Esse combo nutre, fortalece a barreira cutânea e estimula a produção de gordura boa que mantém a pele hidratada.

Imagem: Getty Images

6. Oleaginosas

Nozes e castanhas são ricas em gorduras monoinsaturadas e antioxidantes. O efeito é pele mais elástica, protegida contra agressões externas e com maior capacidade de regeneração.

Imagem: iStock

7. Abacate

Seu forte é a gordura ômega 9 (ácidos graxos monoinsaturados), que dá elasticidade, combate as linhas de expressão típicas da pele seca e equilibra a oleosidade, deixando a pele mais viçosa e brilhante.

Imagem: Getty Images/iStockphotos

8. Sardinha

Assim como salmão e atum, é fonte poderosa de ômega 3. Esses peixes favorecem a elasticidade e maciez, além de combater substâncias inflamatórias ligadas ao envelhecimento precoce.

Imagem: iStock

9. Chá verde

Suas catequinas, compostos antioxidantes, atuam com a mesma eficiência das vitaminas C e E no combate aos radicais livres. Resultado: pele mais resistente e menos vulnerável à degradação.

Imagem: grafvision/Shutterstock

Melhor evitar

Sucos de frutas: por concentrarem açúcares simples, puxam água do organismo durante a digestão, atrapalhando a hidratação.

por concentrarem açúcares simples, puxam água do organismo durante a digestão, atrapalhando a hidratação. Bebidas alcoólicas: o corpo usa água para metabolizar o álcool, deixando a pele ainda mais seca e sem viço.

o corpo usa água para metabolizar o álcool, deixando a pele ainda mais seca e sem viço. Carnes gordurosas: cortes como picanha e costela favorecem a produção de radicais livres que sabotam o colágeno. O ideal é optar por versões magras, como lagarto e maminha, ou remover a gordura antes de consumi-las.

*Com informações de reportagem publicada em 08/02/2019