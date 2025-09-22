Topo

9 alimentos que ajudam a hidratar e melhorar a saúde da pele seca

Alimentação pode ajudar no viço da pele - iStock
Alimentação pode ajudar no viço da pele Imagem: iStock
22/09/2025 15h10

Descamação, coceira, vermelhidão e linhas de expressão precoces: a pele seca é um terreno fértil para esses incômodos. Isso acontece porque ela perde mais água do que o corpo consegue repor e, ao mesmo tempo, as glândulas sebáceas trabalham em ritmo lento.

O resultado é um visual sem brilho, elasticidade e firmeza. O ressecamento pode ser agravado por fatores externos —como sol sem proteção, frio intenso e até cosméticos inadequados— ou vir acompanhado de condições como dermatite atópica e hipotireoidismo.

Rotina de cuidados com limpeza, hidratação e proteção solar é essencial, claro. Mas existe outro aliado poderoso que atua nos bastidores: a alimentação. Comer bem pode ajudar a devolver viço e maciez à pele.

A seguir, nove alimentos que funcionam como reforço natural para combater o ressecamento cutâneo —e três que fazem exatamente o contrário.

Coloque no prato

1. Cenoura

A família dos vegetais amarelo-alaranjados (mamão, manga, abóbora também entram no grupo) é rica em betacaroteno, antioxidante que protege contra o ressecamento solar. Além disso, carregam vitaminas A e C, que trabalham juntas na regeneração celular.

cenoura - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

2. Uva
Os flavonoides presentes na fruta atuam como escudo contra os radicais livres, moléculas que aceleram o envelhecimento da pele. De quebra, oferecem proteção extra contra a radiação ultravioleta, complementando o trabalho do filtro solar de uso diário.

Uva - iStock - iStock
Imagem: iStock

3. Ovo cozido
Na gema está a lecitina, uma substância que promove a interação entre gorduras boas e água, favorecendo a hidratação natural da pele.

ovo cozido - iStock - iStock
Imagem: iStock

4. Frutas cítricas
Além de serem campeãs em vitamina C, potente antioxidante, também estimulam a formação de colágeno, proteína que mantém a firmeza da pele.

frutas cítricas - Getty Images/iStockphoto - Getty Images/iStockphoto
Imagem: Getty Images/iStockphoto

5. Espinafre
Verduras verde-escuras como espinafre, couve e brócolis oferecem ferro, vitaminas A, B e E, além de ácidos graxos ômega 3. Esse combo nutre, fortalece a barreira cutânea e estimula a produção de gordura boa que mantém a pele hidratada.

Espinafre - Getty Images - Getty Images
Imagem: Getty Images

6. Oleaginosas
Nozes e castanhas são ricas em gorduras monoinsaturadas e antioxidantes. O efeito é pele mais elástica, protegida contra agressões externas e com maior capacidade de regeneração.

Oleaginosas - iStock - iStock
Imagem: iStock

7. Abacate
Seu forte é a gordura ômega 9 (ácidos graxos monoinsaturados), que dá elasticidade, combate as linhas de expressão típicas da pele seca e equilibra a oleosidade, deixando a pele mais viçosa e brilhante.

Abacate - Getty Images/iStockphotos - Getty Images/iStockphotos
Imagem: Getty Images/iStockphotos

8. Sardinha
Assim como salmão e atum, é fonte poderosa de ômega 3. Esses peixes favorecem a elasticidade e maciez, além de combater substâncias inflamatórias ligadas ao envelhecimento precoce.

Sardinha - iStock - iStock
Imagem: iStock

9. Chá verde
Suas catequinas, compostos antioxidantes, atuam com a mesma eficiência das vitaminas C e E no combate aos radicais livres. Resultado: pele mais resistente e menos vulnerável à degradação.

Chá verde - grafvision/Shutterstock - grafvision/Shutterstock
Imagem: grafvision/Shutterstock

Melhor evitar

  • Sucos de frutas: por concentrarem açúcares simples, puxam água do organismo durante a digestão, atrapalhando a hidratação.
  • Bebidas alcoólicas: o corpo usa água para metabolizar o álcool, deixando a pele ainda mais seca e sem viço.
  • Carnes gordurosas: cortes como picanha e costela favorecem a produção de radicais livres que sabotam o colágeno. O ideal é optar por versões magras, como lagarto e maminha, ou remover a gordura antes de consumi-las.

*Com informações de reportagem publicada em 08/02/2019

