Crédito do Trabalhador: como pedir o empréstimo consignado do FGTS?

Trabalhadores contratados pelo regime CLT já podem contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa chamado Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com uso do FGTS?

Empregados formais podem solicitar esse tipo de financiamento, criado pelo governo federal como uma nova modalidade de acesso a crédito. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou em bancos credenciados.

O interessado indica o valor que deseja contratar e recebe diferentes ofertas das instituições, em um modelo semelhante a leilão, onde pode escolher a proposta mais adequada, considerando juros e prazos de pagamento.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, com limite de 35% da remuneração mensal. Segundo o governo, isso garante juros mais baixos que os praticados no consignado tradicional. Depois de firmado o contrato, o acompanhamento pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Já em caso de demissão, 100% da multa rescisória pode ser destinada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro da CLT não altera o contrato vigente.

A coordenação do programa fica sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá definir normas e o teto máximo de juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimo consignado em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade. O objetivo é reduzir o superendividamento e oferecer crédito mais acessível.

Quando pode ser vantajoso?

Essa alternativa pode ajudar a quitar dívidas mais caras, como cartão de crédito rotativo, cheque especial ou CDC. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o modelo é recomendado em situações de emergência, quando não há reserva financeira.

Por outro lado, a especialista alerta que não é a melhor opção para aposentados que continuam trabalhando com carteira assinada. "Nesse caso, o consignado do INSS costuma ser mais vantajoso, pois tem taxas menores que o consignado via CLT", afirma.

Antes de contratar, é fundamental observar o CET (Custo Efetivo Total), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Não comprometa demais o orçamento com as parcelas. Esse crédito pode ser útil para um financiamento maior, como a compra de imóvel, mas não deve ser usado apenas para despesas corriqueiras".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o app, é necessário ter cadastro no Gov.br. O processo é simples:

Acesse o portal Gov.br e preencha os dados pessoais (CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda cinco perguntas sobre sua trajetória profissional; Após a validação, será emitida uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro login; Concluído o cadastro, a carteira ficará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site https://servicos.mte.gov.br/

.A versão digital é gerada automaticamente, e, segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo cidadão com CPF já possui uma Carteira de Trabalho Digital ativa. Para quem nunca teve vínculo formal, aparecerão apenas os dados pessoais de identificação civil.