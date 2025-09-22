Topo

CPMI sugere prisão de homem apontado como sócio do 'Careca do INSS'

Rubens (terno cinza) tem prisão em flagrante cogitada na CPMI do INSS - Felipe Pereira/UOL
Rubens (terno cinza) tem prisão em flagrante cogitada na CPMI do INSS Imagem: Felipe Pereira/UOL
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em Brasília

22/09/2025 19h25Atualizada em 22/09/2025 19h57

O relator da CPMI do INSS, deputado Alberto Gaspar (União-AL), pediu a prisão em flagrante de Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo, conhecido como "Careca do INSS".

O que aconteceu

Não houve definição, o que aponta dois caminhos: o presidente determina a prisão em flagrante ou os integrantes da comissão votam para decidirem se concordam ou não com a detenção.

A ocultação de documentos foi justificada como motivo para o flagrante. Caso esta medida seja aplicada, haverá cumprimento imediato da decisão, e Rubens sairá da sessão da CPMI do INSS preso.

Rubens tem habeas corpus, mas não está protegido de flagrante. O STF concedeu o benefício e o entendimento da CPMI é que o depoente não pode ser detido por ficar em silêncio. Se houver motivo para prisão, cabe ao presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

A sessão transcorre sob tensão. O relator reclamou que Rubens atuou como "laranja" e estava protegendo os superiores na quadrilha que roubou dinheiro de aposentados e pensionistas.

Há indicações de que o depoente está mentindo. Gaspar diz que Rubens repete a mesma história e que há contradições entre cargos que ele ocupou por indicação do "Careca do INSS".

O depoente já foi alvo de pedido de prisão preventiva. O nome dele constava de uma lista de 21 suspeitos que tiveram a medida solicitada ao ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça, que é relator de casos na corte.

A solicitação de preventiva não foi atendida na ocasião. Mas, na sessão desta segunda, Rubens disse que, depois da operação da Polícia Federal, percebeu que havia um esquema de desvio de aposentadorias e benefícios em curso.

O depoente teve dificuldades em responder perguntas. Ele disse que estava em dificuldades financeiras, pagava o advogado com doações, mas não revelou a fonte das doações

Notícias

