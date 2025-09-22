Como é viver em cidade de SP sem maternidade, cemitério e delegado

A apenas duas horas da capital paulista, Águas de São Pedro se destaca pela tranquilidade incomum: a cidade do interior de São Paulo não tem cemitério nem delegado. Pequena e pacata, figura em 4º lugar no ranking nacional de qualidade de vida, segundo o Índice de Progresso Social (IPS).

'Um choque'

Rua da cidade de Águas de São Pedro Imagem: Orlando Cirino/Arquivo pessoal

Marcelo Brega, 48, é autônomo e vive em Águas de São Pedro há 20 anos. Nascido na capital paulista, ele conheceu a cidade em viagens de família, quando os pais decidiram se mudar para lá. Anos depois, foi a vez dele seguir o mesmo caminho.

Foi um baita choque. Como bom paulistano, eu nasci e cresci em meio ao trânsito. Aqui não temos nem semáforo. Não tem violência nem nada. Minha casa já ficou com uma porta aberta e não aconteceu nada.

Marcelo Brega

Águas de São Pedro tem ares de cidade encantada. Além da ausência de cemitério e maternidade, a delegacia local está quase sempre de portas fechadas. "Até tem uma, mas não tem delegado. Tem um escrivão e às vezes um investigador. É uma delegacia que tem pouco trabalho", explica o aposentado Orlando Cirino, 85, que nasceu em Santos e se mudou para a cidade há 21 anos.

Fiz um passeio em 1985 em Águas de São Pedro e o guia disse que, talvez a cidade não continuasse na tranquilidade por muito tempo. Me mudei pra cá em 2004 e, agora, em 2025, a gente continua com uma cidade segura. Claro que mudou um pouco, mas ainda sim é tranquilo.

Orlando Cirino

Quando há alguma ocorrência, os moradores recorrem à delegacia de São Pedro, cidade vizinha a pouco mais de 7 km e com 40 mil habitantes. Mas, para muitos, nem isso é necessário. "É uma cidade muito tranquila, sossegada", garante Brega.

A confiança entre vizinhos também impressiona, como, por exemplo, os comerciantes, que permitem o "atraso" do pagamento. "Não preciso comprar o pão na hora. O padeiro pode só pendurar no portão de casa e no dia seguinte, ou mesmo na outra semana, eu encontro ele e pago. Porque todo mundo se conhece", relata Cirino.

Em busca do 'ouro negro'

Mas a cidade nem sempre foi tranquila. Águas de São Pedro, antes de se emancipar, era considerado um território promissor para o Estado de São Paulo. Na década de 1920, acreditava-se que ali existiam jazidas de petróleo. O então governador Júlio Prestes começou uma caçada pelo óleo, mas não teve sucesso: tudo o que encontrou foi água.

O fato gerou até um boato histórico: dizem os moradores que foi ali que Monteiro Lobato teria perdido dinheiro.

Torre de Óleo Engenheiro Ângelo Balloni Imagem: Divulgação

"Além do governo, vieram alguns investidores entusiastas do petróleo. Um deles era Monteiro Lobato. Ele tentou perfurar um poço de petróleo, mas não conseguiu achar nada", conta Antônio César Sibold, 47, secretário de Turismo. A tentativa fracassada deixou rastros pela cidade. Ela foi simbolizada pelo que é conhecido hoje como a Torre de Óleo Engenheiro Ângelo Balloni, uma estrutura para procurar óleo que ficou abandonada.

Sem nenhum ouro negro, o governo foi perdendo o interesse na região. Mas um encontro inusitado trouxe novos ares — ou águas — para o povoado.

"Octavio Moura Andrade era comprador de café e, com a queda da bolsa de valores na década de 1930, todo o comércio do grão foi afetado. Ele precisou queimar parte da produção e voltou ao interior para negociar as dívidas, quando visitou a fazenda de Âgnelo Franzim, que havia sido perfurada em busca de petróleo", conta Sibold, secretário de Turismo.

Ele viu que a água tinha uma coloração mais escura e um odor muito forte, mas que fazia bem para o gado que bebia. Era um componente misterioso que chamava atenção e encantou ele.

Antônio César Sibold, Secretário de Turismo

A magia daquelas águas fez com que o comerciante comprasse a fazenda. Ali, ele inaugurou um hotel, hoje conhecido como Grande Hotel São Pedro. Em seguida, as águas fizeram daquele povoado um município.

O IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) da USP monitorou e considerou as águas com propriedades medicinais. O próprio secretário de Turismo comprovou: "Tinha psoríase na perna direita, já tinha ido a vários dermatologistas e nada resolvia. Fiz alguns banhos quando cheguei aqui, em 2021, e até hoje não tenho mais esse problema."

"Ninguém é enterrado"

A ligação da cidade com suas águas explica a ausência de cemitério. "Um cemitério ou um lixão poderiam gerar contaminação das fontes pelo chorume", diz Sibold.

Quando alguém morre, o corpo precisa ser levado para outro município. "Normalmente, vai para o pronto atendimento de São Pedro. Em alguns casos, para Piracicaba, a 30 km, ou Campinas, a cerca de 100 km", explica Marcelo Brega.

Já houve tentativa de abrir um velório na cidade, mas o espaço acabou desativado. "Funcionou tão pouco que virou prédio público", Orlando Cirino.

A única pessoa enterrada na cidade é o fundador da estância, Octavio Moura Andrade. Seus restos mortais estão na Capela Nossa Senhora Aparecida, o ponto mais alto da cidade.

Uma cidade que pulsa vida

O grupo 'Chorões da Velha Guarda' se apresentando em Águas de São Pedro (SP) Imagem: Orlando Cirino/Arquivo pessoal

Além das águas medicinais, Águas de São Pedro abriga eventos culturais e esportivos ao longo do ano. Cirino participa ativamente dessa cena: ele integra o grupo Chorões da Velha Guarda, prestes a ser reconhecido como patrimônio cultural.

"Tocamos samba e choro há quase 20 anos. O grupo é formado por gente que veio de fora. Um dos integrantes era meu conhecido em Santos, que eu não via há 30 anos, e nos reencontramos aqui."

E quem se envolve na vida da cidade descobre que é difícil querer ir embora. "Depois que a gente acostuma, é complicado. Quando vou a São Paulo, tento não ficar indo muito de um lado para o outro. Desacostumei do trânsito", diz Brega.

Não à toa, Águas de São Pedro desponta no 4º lugar do ranking nacional de qualidade de vida. Para quem vive ali, a cidade não é apenas um endereço no mapa, mas um lugar que ainda guarda um encanto raro. "É uma cidade encantadora", finaliza Sibold.