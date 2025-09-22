Com PEC da Blindagem em xeque no Senado, Ciro Nogueira fala em alternativa

Topo

Senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do PP, disse que vai apresentar texto alternativo para PEC da Blindagem
22/09/2025 09h57Atualizada em 22/09/2025 10h09

Com o risco de o Senado derrubar a PEC da Blindagem, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou hoje que pretende apresentar um texto alternativo para a proposta.

O que aconteceu

Nogueira disse que veto do Senado seria "soberano", mas que vai apresentar um substitutivo para limitar a PEC aos "crimes de opinião". O texto alternativo seria menos abrangente do que o aprovado pela Câmara, que não fixa um conjunto específico de crimes pelos quais deputados e senadores só poderiam ser investigados se houver autorização do Congresso.

Minha proposta é apresentar um substitutivo garantindo que essa prerrogativa seja assegurada apenas para os crimes de opinião. Isso fortalece o Parlamento, a Democracia e a liberdade de expressão. Minha intenção é apenas colaborar para esse debate. Democracias fortes são as que têm Parlamentos fortes. Nada mais da essência do Parlamento do que a livre manifestação do pensamento, seja qual for a orientação política.
Ciro Nogueira, em publicação no X (antigo Twitter)

Senador é presidente nacional do PP, partido do centrão, e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro. O centrão esteve na linha de frente das articulações para aprovar a PEC. Deputados de siglas como União Brasil, Republicanos, MDB e o próprio PP foram majoritariamente a favor do texto. No caso do partido de Ciro Nogueira, foram 46 votos "sim" e apenas 3 "não". Já o PL de Bolsonaro não teve nenhum voto contrário à proposta.

Apesar de Nogueira falar em "livre manifestação do pensamento" por parlamentares, a liberdade de expressão não é um direito absoluto. Em julgamentos anteriores, o STF (Supremo Tribunal Federal) já entendeu que, embora seja um valor expresso na Constituição, a livre manifestação do pensamento não pode ser usada para incitação ao ódio, calúnia, difamação ou ofensas à honra e à dignidade de outras pessoas.

PEC da Blindagem em xeque no Senado

Relator da PEC da Blindagem na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado já adiantou que fará parecer contrário ao texto. Alessandro Vieira (MDB-SE) tem feito críticas públicas ao projeto. "O relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros", disse o parlamentar.

Presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar disse que a PEC "não passa de jeito nenhum". Em entrevista à colunista do UOL Daniela Lima, ele criticou a aprovação da proposta na Câmara. "Nunca imaginei que deputados tivessem essa sem-cerimônia. Essa PEC não passa aqui [no Senado]. Não passa de jeito nenhum. Isso é inimaginável", falou.

Pressão contra PEC aumentou com protestos pelo Brasil. Ontem, manifestantes foram às ruas nas 26 capitais e no Distrito Federal, em atos contra as aprovações do texto e da urgência do projeto que anistia condenados pelo 8 de Janeiro, pela Câmara dos Deputados.

